Aticurando abre inscrições gratuitas para diversos projetos em Atibaia

Estão abertas as inscrições para a turma 2024 do Curso de Palhaço da Cultura e da Saúde da Associação Aticurando. A campanha “Janeiro Branco”, dedicada à conscientização sobre a importância de falar, refletir e viver a saúde mental, foi escolhida para marcar o lançamento das inscrições, já que o objetivo maior é formar voluntários que distribuam Vitamina AA (amor e alegria), fortalecendo a saúde mental da comunidade através da cultura de paz e da saúde humanizada. A associação acredita que a amor cura e a alegria transforma! O curso é aberto para maiores de 18 anos e será realizado na UNIFAAT, unidade Atibaia, no terceiro sábado de cada mês, das 9h às 17h. As aulas e palestras serão ministradas por profissionais voluntários experientes em suas áreas de atuação. O aluno que cumprir a carga horária de 80h receberá o cerificado de conclusão. O curso terá início no dia 16 de março e é gratuito. As vagas são limitadas.

(Foto: Divulgação / Associação Aticurando)

Também estão abertas as inscrições do Aticantando, projeto gratuito que leva Vitamina AA (amor e alegria) através da música. Os ensaios acontecerão no terceiro sábado de cada mês, das 15h às 17h, na UNIFAAT. Não precisa ser cantor ou músico, precisa apenas ter disponibilidade de realizar trabalho voluntário e distribuir amor e alegria. Os ensaios começarão no dia 20 de abril. Vagas limitadas.

(Foto: Divulgação / Associação Aticurando)

O carnaval não ficou de fora. O “Bloquinho Coraçãolhaços” vai unir adultos e crianças, aos palhaços da Associação para juntos distribuam vitamina AA (amor e alegria) durante a “Atifolia”. O bloquinho sairá no domingo e segunda de carnaval, das 14h às 16h, junto aos Bonecões de Atibaia. Quem quiser participar, basta ir vestido de palhaço. Há também a opção de participar com o abadá da Associação. Informações pela Instagram @aticurando.

Associação Aticurando

A Aticurando nasceu na cidade de Atibaia em 2019 e desenvolve ações voluntárias de cunho cultural, social e de saúde. Em 2020, a Associação recebeu o título de utilidade pública pelos trabalhos relevantes à comunidade. O trabalho da associação não se resume ao projeto Coraçãolhaços, Aticantando e Atifolia. Destacamos os projetos Metamorfose, Aticontando, Atipets e o podcast “POD? POD!.”

Serviço:

Atifolia

Inscrições para o Abadá até o dia 5 de fevereiro, pelo Instagram @aticurando.

O bloco sairá junto aos Bonecões de Atibaia no domingo e segunda de carnaval.

Participação gratuita.

Formação de Palhaço Voluntário da Saúde e da Cultura

Inscrições até o dia 29 de fevereiro, pelo Instagram @aticurando.

Início: 16 de março de 2024

Inscrição / taxa única: R$ 50,00 (destinada à implantação do curso)

Curso gratuito.

Aticantando

Inscrições até o dia 10 de março, pelo Instagram @aticurando.

Início: 20 de abril de 2024

Inscrição / taxa única: R$ 50,00 (destinada aos acessório do figurino)

Fonte: Assessoria de Comunicação Associação Aticurando