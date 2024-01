Estão abertas as inscrições para o curso “Fabrique e Venda Ovos de Páscoa e Bombons”

O novo ano inicia-se com uma oportunidade de aprendizado por meio do curso gratuito “Fabrique e Venda Ovos de Páscoa e Bombons”. Com duas turmas, uma no período da manhã (8h às 12h) e outra à tarde (13h às 17h), a capacitação tem como foco a aquisição de habilidades na produção e venda de delícias pascais.

(Imagem Ilustrativa de PublicDomainPictures por Pixabay)

O curso é direcionado para pessoas a partir de 16 anos, com prioridade aos inscritos no CadÚnico, e ocorrerá nos dias 1º, 2, 6, 8, 15, 16 e 19 de fevereiro, oferecendo flexibilidade aos participantes. As inscrições estarão abertas de 10 a 17 de janeiro e devem ser realizadas exclusivamente pelo WhatsApp do Núcleo de Inclusão Produtiva, por meio do número (11) 97443-8930.

A ação da Prefeitura fortalece ainda mais a proposta educacional por meio de parcerias estratégicas com o Sebrae e o Senai. A iniciativa visa proporcionar oportunidades para a melhoria socioeconômica, fortalecendo o desenvolvimento humano, as relações sociais e a autoestima dos participantes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia