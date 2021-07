Curso gratuito de Apicultura está com inscrições abertas em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia, em parceria com o SEBRAE e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), está promovendo curso gratuito de Apicultura, a partir do mês de agosto. A iniciativa é voltada ao produtor rural, contribuindo para sua profissionalização e aumento da produtividade, o que reflete positivamente na qualidade e na quantidade do alimento produzido.

(Imagem Ilustrativa: PollyDot / Pixabay)

O primeiro módulo do curso, que conta com apoio do Sindicato Rural de Atibaia, começa em agosto, com o tema “Implantação do Apiário”, nos dias 15, 16, 17, 22 e 23 de agosto, das 8h às 17h, na Estrada Municipal Francisco Cifarelli, 246 – Bairro do Tanque. Outras cinco etapas serão realizadas até dezembro (veja programação completa abaixo). As vagas são limitadas. Informações e inscrições com Tatiana, pelo número (11) 99567-2323.

Na próxima semana, também por meio do SENAR, terá início o curso de Produção de cachaça. Outros cursos nos mesmos moldes, sempre voltados ao trabalhador do campo, já foram realizados neste ano em Atibaia, incluindo Processamento artesanal da mandioca, Produção artesanal de pães, Processamento artesanal de carne de peixes, Processamento artesanal de milho, Culinária regional Vale do Paraíba, Processamento Artesanal de Carne Suína e Artesanato em Bambu.

O SENAR atende, gratuitamente, milhares de brasileiros do meio rural, todos os anos, contribuindo para sua profissionalização, sua integração na sociedade e melhoria da sua qualidade de vida. Nos últimos anos, a entidade ampliou, significativamente, o seu leque de ofertas educativas de Formação Profissional Rural (FPR), Promoção Social (PS) e educação profissional técnica.

Veja programação do curso de Apicultura Inova SENAR – Atibaia: Todos os módulos serão realizados na Estrada Municipal Francisco Cifarelli, 246 – Bairro do Tanque:*

1- IMPLANTAÇÃO DO APIÁRIO (MÓDULO I) – 15, 16, 17 e 22, 23/08/2021 8h – 17h

2- PRODUÇÃO DE MEL E APROVEITAMENTO DE CERA (MÓDULO II) – 04, 05, 11 e 12/09 8h – 17h

3- PRODUÇÃO DE PÓLEN (MÓDULO III) – 02, 03, 09 e 10/10 8h – 17h

4- PRODUÇÃO DE GELÉIA REAL E RAINHAS (MÓDULO IV) – 06, 07, 13 e 14/11 8h – 17h

5- PRODUÇÃO DE PRÓPOLIS (MÓDULO V) – 27 e 28/11 8h – 17h

6- Gestão e planejamento de apiário – 04 e 05/12 8h – 17h

* Programação sujeita a alterações

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia