“Arte e ancestralidade” é tema do primeiro micro curso online e gratuito oferecido pela Casa Tombada

A Casa Tombada oferece, em seu canal no Youtube, uma série de micro cursos online e gratuitos, cuja programação vai até o dia 18 de dezembro.

As aulas, previamente gravadas, são disponibilizadas às terças e quintas, às 18h e podem ser assistidas no dia e horário que for mais conveniente a cada aluno.

A Casa Tombada (Foto: Shel Almeida)

O primeiro deles, “Arte e ancestralidade”, já tem duas aulas disponíveis. As próximas serão liberadas nos dias 18, 20 e 24 de outubro.

“A proposta é trabalhar as referências afro diaspóricas e afro ameríndias ligadas nesta conversa com a arte em outro eixo que não o eurocêntrico. Os cinco encontros do curso versam disso. Trazem repertório e apresentam artistas, principalmente do recôncavo baiano”, explica Giuliano Tierno, coordenador d’A Casa Tombada.

Quem ministra as aulas é Jéssica Silva Pereira, Mestra em Ensino e Relações Étnico-Raciais pela UFSB e doutoranda em História no PPGH – UNIRIO. é também diretora e roteirista do documentário “Costurando a vida com fios de ferro”.

Próximos micro cursos

O próximo micro cursos estará disponível a partir do dia 27 de outubro e segue nos dias 1º, 3. 8 e 10 de novembro, com o tem “Saberes populares para a arte e a educação”.

O terceiro da série traz o tema “Antropologia das infâncias” e será disponibilizado nos dias 15, 17, 22, 24 e 29 de novembro.

A série se encerra com o micro-curso “Caminhada como método para a arte a educação”, disponível nos dias 4, 6, 13 e 18 de dezembro

Todos os micro cursos permeiam os temas discutidos nas pós-graduações d’A Casa Tombada.

