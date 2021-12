Inscrições abertas para programa voltado a empresas de base tecnológica

O programa StartOut Brasil está com inscrições abertas para empresas startups de base tecnológica que se interessem em expandir os seus negócios para novos mercados e que possuam, preferencialmente, um faturamento acumulado acima de R$ 500 mil ou que tenham recebido algum tipo de investimento. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Atibaia, que recebeu a iniciativa por meio do Sebrae, as inscrições devem ser realizadas até o próximo dia 10 de janeiro pelo endereço startoutbrasil.com.br/ciclo-santiago-2022/ .

Com apoio para a inserção de startups brasileiras nos mais promissores ecossistemas de inovação do mundo, o StartOut Brasil capacita as empresas selecionadas por meio de consultoria, treinamento e mentorias, além de realizar uma semana de imersão a cada ciclo para facilitar a geração de negócios no exterior e promover a conexão com investidores, potenciais clientes e parceiros.

O programa conta com três fases de apoio à internacionalização em que serão selecionadas até 40 startups para participar da primeira etapa do Ciclo Santiago 2022, que será dividido em três missões: virtual, imersão e follow-up. As 15 melhores empresas da Missão Virtual ingressam na segunda etapa, com atividades presenciais e on-line, e encontram com alguns dos principais atores do cenário de empreendedorismo inovador do país de destino, visando aprofundar a capacitação e promover a imersão no ecossistema de inovação.

Na terceira etapa, as cinco startups que primeiro se habilitarem, apresentando projeto de retorno ao mercado com agenda própria, receberão apoio do programa com serviço de matchmaking para a realização de mais agendas de negócios em Santiago. Após a experiência no mercado internacional, os empreendedores receberão suporte para realizarem a validação da estratégia de internacionalização, de atração de investimentos, de exportação e/ou de incubação no país de destino e de serviços disponíveis oferecidos pelas instituições organizadoras do programa e seus parceiros.

