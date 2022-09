Curso do Sebrae ensina técnicas de montagem de vitrines e exposição de produtos

Nos dias 26 e 27 de setembro, a Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA), com apoio da Prefeitura, promove treinamento gratuito em visual merchandising, estratégia comercial que utiliza técnicas de montagem de vitrines e exposição de mercadorias como ferramenta para atrair clientes e vender mais. O curso, oferecido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), acontece na sede da ACIA, das 18h às 21h. As vagas são limitadas e as inscrições são realizadas por meio do formulário disponível no link: bit.ly/VisualMerchandisingSebrae .

(Imagem Ilustrativa de tomwieden por Pixabay)

Uma vitrine atraente, que consiga destacar produtos e serviços de forma criativa, é uma poderosa ferramenta de venda, capaz de impulsionar a conquista de melhores resultados nos negócios. Combinando técnicas de marketing e comunicação visual com noções de arquitetura e design de interiores, o curso abordará o conceito e a definição de visual merchandising, layout do ponto de venda, itens que influenciam na hora da compra, disposição e exposição dos produtos, além de estratégias de atendimento ao cliente e vendas.

Com o objetivo de potencializar os negócios na cidade e de estimular os empreendedores, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com a ACIA e o Sebrae, tem promovido uma série de cursos e treinamentos gratuitos nas mais diversas áreas. As iniciativas fazem parte do Plano de Desenvolvimento Local (PDL), mobilização que envolve ampla gama de setores da cidade na viabilização de ações e projetos de incentivo ao empreendedorismo e promoção do desenvolvimento econômico sustentável.

A sede da ACIA está situada na Rua José Pires, nº 239 – Centro e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 9.9627-9575 (WhatsApp).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia