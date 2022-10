Alvinópolis recebe “Lazer na Rua” neste domingo (23), com diversas atividades

O fim de semana será repleto de atividades esportivas e muita diversão! Neste domingo, 23 de outubro, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer promove mais uma edição do “Lazer na Rua”, ação que conta com diversas brincadeiras, guloseimas, atividades lúdicas e esportivas para diversão das crianças. O evento será aberto ao público, das 10h às 16h, na Rua Francisco Soldado, nº 268, no bairro Alvinópolis.

No espaço haverá tênis de mesa, pebolim, futebol, damas, xadrez gigante, além de esculturas de balões, brinquedos infláveis e guloseimas para as crianças, como: pipoca, lanches e algodão-doce. No mês em que se comemora o Dia das Crianças, a ação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer busca promover não só diversão e entretenimento, mas também incentivar a prática esportiva, com todos os benefícios à saúde que ela proporciona.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O programa, que visa proporcionar atividades recreativas e pré-desportivas – adaptações de esportes tradicionais e recreativos com o intuito de desenvolver habilidades físicas e sociais específicas nos participantes – é uma ação itinerante e gratuita realizada pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que percorre todos os bairros da cidade.

Serviço:

“Lazer na Rua”

23 de outubro – domingo

Local: Rua Francisco Soldado, nº 268 – Alvinópolis

Horário: 10h às 16h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia