Novembro Dandara destaca força e resistência negra com eventos até 30/11

Atibaia celebra o mês da Consciência Negra com a programação denominada “Novembro Dandara”, que apresenta uma série de apresentações musicais, teatro, dança, capoeira, roda de conversa, filme, entre outras atrações, em todos os dias de novembro. Além de proporcionar muita cultura para a cidade, os eventos preparados pela Secretaria de Cultura, em parceria com o Coletivo Negra Visão, destacam a força e a resistência da população negra – proporcionando tradições, histórias e diversidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Nos dias atípicos em que vivemos, a cultura fortalece o bem-estar e os aspectos da identidade pessoal e social de cada um. Com as atrações do Novembro Dandara, cerca de 1.500 pessoas apreciaram a variedade cultural da programação apresentada por 112 artistas envolvidos em 25 eventos culturais e educacionais, até o último domingo (21). A programação segue até 30 de novembro – cada dia com uma atração diferente.

Às 19h desta sexta-feira (26), o Sarau Turmalina Negra leva diversas apresentações ao Quilombo (R. Dr. Osvaldo Urioste, 41 – Centro) e conta com a abertura realizada pelo Coletivo Camélias.

Com música, roupas, roda de conversa, comidas, diversão, artigos diversos e sorteios, a Feira Negra Dudu Ité acontecerá no sábado (27) e domingo (28), a partir das 10h, na Praça da Escola José Alvim (Praça Guilherme Gonçalves, Sn – Centro). A praça da escola ainda conta com mais duas atrações: a apresentação “Voz de Preto”, no sábado, às 19h, e o show de Luiz dos Odé, no domingo, às 14h. Para finalizar o mês Dandara, o Quilombo receberá a Roda de Conversa “Segunda de Orí – Quebrando a Senzala”, às 19h de segunda-feira (29), e a aula aberta de Capoeira, na terça-feira (30), às 19h30.

A programação do mês foi denominada “Novembro Dandara” em homenagem a Dandara, que foi uma guerreira negra do período colonial do Brasil. Após ser presa, cometeu suicídio se jogando de uma pedreira ao abismo para não retornar à condição de escravizada. Foi esposa de Zumbi dos Palmares e com ele teve três filhos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia