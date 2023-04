Inscrições para apresentação no Festival de Inverno de Atibaia vão até 2/6

As inscrições para artistas e profissionais de arte e cultura participarem da seleção de propostas de apresentações para o Festival de Inverno 2023 de Atibaia vão até o dia 2 de junho, às 16h. O evento está previsto para acontecer entre julho e agosto, e os interessados podem se candidatar gratuitamente pelo link https://atibaia.1doc.com.br/atendimento .

(Imagem Ilustrativa de Austin Neill por Unsplash)

Para se inscrever é necessário enviar (em formato PDF) os seguintes documentos: RG ou CNH; CPF ou comprovante de inscrição e situação de regularidade do CPF via impressão no site da Receita Federal; certidões, em nome do proponente – de regularidade para com a Fazenda Federal, de regularidade Trabalhista, de regularidade com a Fazenda Estadual da Unidade Federativa de residência do candidato, e de regularidade para com a Fazenda Municipal do município de residência do candidato; e comprovante de residência. Além disso, também é necessário preencher os dados contidos no Anexo I (Ficha de Inscrição). Veja edital AQUI .

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, serão selecionadas dez propostas, distribuídas entre os seguintes segmentos: duas apresentações teatrais; duas circenses; duas musicais; duas apresentações de dança e duas exibições audiovisuais. Não serão aceitas inscrições fora do prazo e a relação de documentos necessários e as especificações técnicas do material a ser apresentado constam no edital.

A seleção das propostas será realizada em duas etapas: na primeira haverá a conferência dos documentos por meio da Comissão para Análise e Verificação da Documentação de Editais, nomeada por meio da Portaria nº 4.803/23, no prazo de até dez dias úteis após o encerramento das inscrições; já na segunda etapa haverá a avaliação pela Comissão Técnica, formada por três pareceristas contratadas/os pela Secretaria de Cultura, aprovadas/os pelo edital para pareceristas no ano de 2022 (Processo nº 4.709/22), no prazo de até dez dias úteis após o encaminhamento das propostas.

A Secretaria de Cultura publicará o resultado das propostas habilitadas na primeira etapa na Imprensa Oficial Eletrônica (IOE) do município e, posteriormente, a classificação das propostas analisadas na segunda etapa, sendo de responsabilidade dos inscritos o acompanhamento das publicações. Conforme a Pasta, buscando democratizar o acesso à cultura e valorizar coletivos, artistas e produtores locais, o Festival de Inverno 2023 manterá a diversidade que marcou as edições anteriores, associando arte, cultura, gastronomia e turismo em dias de festa.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia