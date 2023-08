Inscrições para nova eleição do Conselho Municipal de Cultura estão abertas em Atibaia

Para os munícipes que desejam participar do desenvolvimento da cultura local, integrando as políticas públicas do setor artístico-cultural da cidade, estão abertas as inscrições para a eleição de novos membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais, o COMPOCAT, responsável pelo repasse de verbas importantes como das Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo.

O pleito definirá os seis representantes da sociedade civil que integrarão o Conselho, composto também por seis representantes indicados pelo Poder Público. Candidatas e candidatos devem se inscrever até o dia 10 de agosto, e os eleitores entre os dias 11 e 24 de agosto. A eleição ocorrerá no dia 27 de agosto, entre 8h e 17h, no Cine Itá Cultural.

(Imagem: Divulgação)

Para se candidatar a uma das seis cadeiras do conselho é preciso ter mais de 18 anos, ser domiciliado e residir em Atibaia, ser eleitora ou eleitor do município e comprovar atuação na área artística e cultural há, pelo menos, dois anos. As cadeiras representam os segmentos culturais da cidade e cada candidata(o) só poderá concorrer a uma vaga específica para as áreas de: artes visuais, artes plásticas, audiovisual, design e arte digital; patrimônio, artesanato, artes e ofícios, cultura popular e instituições culturais não governamentais; música; dança, teatro e circo; cultura étnica, social e identitária; bibliotecas, livro, leitura e literatura.

As inscrições das candidaturas para o COMPOCAT devem ser feitas até o dia 10 de agosto, no Museu Municipal “João Batista Conti”, das 13h às 17h, de terça a sexta-feira. O interessado deverá apresentar cópias e originais dos documentos RG e CPF, comprovante de residência, prova da área de atuação (portfólio e release e/ou documentação equivalente) e título de eleitor.

Já as inscrições de eleitoras e eleitores acontecerão virtualmente entre os dias 11 e 24 agosto, neste link: https://forms.gle/KJvoHmoqH6e2abJAA . Lembrando que o preenchimento só será possível a partir do dia 11. No dia da eleição, 27 de agosto, os eleitores devidamente inscritos poderão escolher um representante de cada um dos segmentos culturais, devendo apresentar documento de identificação com foto e título de eleitor do município de Atibaia para poder votar.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia