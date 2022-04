SP oferece capacitação on-line para o ProAC 2022 e balcão virtual de dúvidas

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo inicia em maio o programa de capacitação para o Programa de Ação Cultural – ProAC 2022, uma iniciativa do Governo de São Paulo. O objetivo das oficinas é auxiliar os interessados em se inscrever no ProAC para elaboração, gestão e prestação de contas dos projetos. Os horários e dias são variados com 40 vagas por turma. Os interessados podem se inscrever para participar das Oficinas on-line no site bit.ly/oficinas-proac.

(Foto: Reprodução/ Governo do Estado de São Paulo)

Outra iniciativa da pasta para auxiliar os proponentes, os balcões virtuais de dúvidas, no YouTube da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, começam a partir do dia 28/4, todas às quintas-feiras, às 17h, e seguirão até a finalização das inscrições.

Confira abaixo as oficinas on-line:

OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS PARA PROAC

Coordenação: Eva Laurenti

Turma A: 3, 6, 10 e 13/5 – 10h às 12h. Vagas preenchidas.

Turma B: 17, 20, 24 e 27/5 – 14h às 16h. + informações e inscrições: https://forms.gle/4b6mia1GkqLgHzjV7

Turma C: 4, 11, 18 e 25/5 – 15h30 às 17h30. + informações e inscrições: https://forms.gle/WtFqaxNcEgrZfGUE6

OFICINA: COMO PARTICIPAR DE UM EDITAL CULTURAL (ProAC)

Coordenação: Carla Lopes

Turma 1: 2, 3, 9 e 10/5 – 20h às 22h. + informações e inscrições: https://forms.gle/aZkvu8fmArE5FDVn9

Turma 2: 12, 13, 16 e 17/5 – 20h às 22h. + informações e inscrições: https://forms.gle/Vd3wBpGDkUTVyTp37

Turma 3: 23, 24, 30 e 31/5 – 20h às 22h. + informações e inscrições: https://forms.gle/5CD19cEwekq4R6fi9

OFICINA DE ESCRITA DE PROJETOS CULTURAIS (ProAC)

Coordenação: Amanda Prado

Turma I: 9, 10, 16 e 17/5 – 18h às 20h. + informações e inscrições: https://forms.gle/ArAdqLDNcX9AXDSL6

Turma J: 11, 12, 18 e 19/5 – 9h às 11h. + informações e inscrições: https://forms.gle/U8fuKMBtUD1M2etZA

Turma K: 14, 15, 21 e 22/5 – 9h às 11h. + informações e inscrições: https://forms.gle/Gdxct7joTvJ3qvLd8

OFICINA: ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS E NEGÓCIOS CRIATIVOS

Coordenação: Elenor Júnior Cecon

Turma A: 2, 4, 9 e 11/5 – 14h às 16h. + informações e inscrições: https://forms.gle/VbUfmRfJdHXWLXsw9

Turma B: 10, 12, 17 e 19/5 – 18h30 às 20h30. + informações e inscrições: https://forms.gle/ZCX6zziwmHN4oYop6

Economia criativa

O ProAC Expresso Editais terá 50 linhas de editais, 14 a mais que o ano passado, e recebeu o valor recorde de R$ 100 milhões. Como em 2021, há linhas de editais que contemplam ações locais em favelas e periferias, para projetos de artistas, grupos coletivos, espaços culturais, organizações sociais e corpos estáveis de comunidades, e os que agraciam a produção ldo interior e litoral paulista, abrangendo as regiões do Pontal do Parapanema, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Essas últimas integram dois programas estratégicos do Governo de São Paulo e envolvem ações de outras Secretarias: Programa Comunidades e Programa Vale do Futuro.

As demais linhas se dirigem a áreas como teatro, dança, audiovisual, literatura, música e espetáculos para o público infanto-juvenil, contemplando espetáculos e produtos físicos, além de apresentações online, que serão exibidas por demanda na plataforma de streaming #CulturaEmCasa, criada em 2020 com o objetivo de ampliar a difusão cultural virtual e que, em um ano, alcançou a marca de 7,3 milhões de visualizações de cerca 4,6 mil conteúdos, acessados em mais de 4 mil cidades, de 166 países.

O ProAC Expresso ICMS, programa de fomento que funciona por meio de patrocínios incentivados e renúncia fiscal, retoma este ano com o valor de R$ 100 milhões. Além disso a Secretaria resgatou o Cultura Viva SP, uma premiação em dinheiro e materiais audiovisuais para entidades e coletivos culturais que deve beneficiar R$ 4,1 milhões de projetos, sendo 1 edital com 3 modalidades.

Para mais informações sobre o ProAC acesse os canais de atendimentos:

Por e-mail: comunicacaoproaceditais@sp.gov.br

Balcão virtual (YouTube): todas às quintas-feiras, às 17h, a partir do dia 28/04, até a finalização das inscrições.

Atendimento ProAC ICMS: proacicms@sp.gov.br

Atendimento Pontos de Cultura: duvidaspontosdecultura@sp.gov.br

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo