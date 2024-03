Estão abertas as inscrições para o Festival de Inverno 2024 de Atibaia

Estão abertas as inscrições do edital que visa selecionar propostas de apresentação para compor a programação do Festival de Inverno de Atibaia 2024, evento que será realizado pela Prefeitura, de quinta a domingo, durante o mês de julho. Artistas interessados em participar devem encaminhar seu projeto até as 16h do dia 26 abril, exclusivamente pelo protocolo digital de documentos 1Doc: atibaia.1doc.com.br/atendimento .

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Quem pode se inscrever?

Pessoas físicas e jurídicas, incluindo microempreendedores individuais (MEI), agentes culturais, artistas, grupos culturais e artísticos, coletivos culturais, brasileiros ou estrangeiros, residentes legalmente no Brasil, maiores de 18 anos, e que preencham todos os dados da Ficha de Inscrição, disponibilizada no anexo I do edital do concurso nº 004/24.

Ficha de inscrição, lista dos documentos que deverão ser anexados, assim como um passo a passo de como efetuar a inscrição on-line (anexo XI) também estão relacionados no edital, disponível para download neste link .

Modalidades e categorias

São duas modalidades de inscrição, uma para incentivo de jovens talentos (modalidade I) e outra para artistas que já tenham uma reconhecida trajetória cultural de continuidade (modalidade II). A modalidade I contempla artistas com trajetória ainda em construção que possam comprovar, no máximo, cinco anos de experiência na área de atuação. Já a modalidade II é destinada aos artistas que possam comprovar mais de cinco anos de experiência na área em que atuam.

Serão selecionados dez projetos no total, cinco em cada modalidade. É uma exigência do edital que as propostas não tenham sido apresentadas no município nos últimos dois anos, e o concurso engloba quatro categorias de apresentação: teatral, circense, musical ou de dança. Cada categoria abrange um leque de atividades, também especificadas detalhadamente no edital.

Processo de seleção

A seleção acontecerá em duas etapas, começando com a verificação e análise da documentação apresentada pelos candidatos inscritos. Na segunda fase, uma comissão técnica – formada por três jurados aprovados no chamamento para cadastro de pareceristas – fará a avaliação das propostas habilitadas na primeira etapa.

Os projetos serão avaliados e pontuarão conforme critérios como: qualidade e relevância da proposta; potencial de impacto cultural e formação de público; currículo; trajetória artística; e promoção da cultura e acessibilidade. Os resultados serão divulgados na Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia, cabendo aos inscritos o acompanhamento das publicações.

Dúvidas

Para sanar dúvidas e obter mais informações sobre o concurso, o interessado pode entrar em contato com a Secretaria de Cultura pelos telefones (11) 4412-3233 / (11) 4411-6945 ou pelo e-mail cultura@atibaia.sp.gov.br . O atendimento funciona apenas em dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia