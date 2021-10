Estação Sesi de Cultura de Atibaia retoma serviços ao público de forma parcial

A Estação Sesi de Cultura de Atibaia retoma os serviços ao público de forma parcial a partir desta terça-feira, 5 de outubro. Um espaço dedicado à promoção de ações culturais nas suas mais diferentes linguagens, mais do que um centro cultural, a Estação SESI de Cultura é um ambiente de democratização da arte e da cultura, inclusão digital e tecnológica. Tudo isso gratuito e aberto ao público!

Estação Sesi de Cultura de Atibaia (Imagem: Divulgação)

O espaço funcionará de terça-feira a sábado, das 9h às 12h e das 13h às 18h, e o atendimento será feito mediante apresentação da carteirinha.

Os serviços que retomam o atendimento ao público são: retirada/renovação de livros, acesso ao acervo literário e uso dos computadores com internet.

Confira como será o atendimento a partir de 05/10/2021:

empréstimo/renovação/devolução de livros: Devido à pandemia, neste primeiro momento não será permitido que o usuário retire o livro da prateleira sem um auxílio do profissional SESI;

computadores: 05 (cinco) equipamentos para uso por até 2 horas;

espaço de convivência: liberado com distanciamento.

Alguns espaços e serviços permanecerão fechados ao público. Sendo eles: Sala de multivalência, Brinquedoteca e Playground.

PROGRAMAÇÃO

Em comemoração à retomada e ao Dia das Crianças comemorado em outubro, a Estação SESI de Cultura promoverá a sua primeira apresentação literária. Será uma contação de histórias aberta ao público, gratuita, que contará a história da infância de Malala Yousafzai, com a Cia. Núcleo. Malala se tornou a mais famosa adolescente quando lutou para promover a educação, em tempos de ocupação talibã, no Paquistão, e assim foi a pessoa mais nova a ser laureada com o Prêmio Nobel.

Em seu célebre discurso na ONU ela disse: “Um professor, um aluno, um lápis e um caderno, podem mudar o mundo”.

No dia 9 de outubro, sábado, às 15h. Garanta o seu ingresso através do site https://www.sesisp.org.br/eventos ou diretamente no SESI pelo telefone 11 4411-5103.

Evento gratuito e livre para todas as idades.

COMO FAZER A CARTEIRINHA

– Como usufruir da Estação SESI de Cultura e fazer sua carteirinha: CLIQUE AQUI

AGENDAMENTO POR TELEFONE OU PRESENCIALMENTE

CONTATO: (11) 4411-5103

ENDEREÇO: Rua da Meca, número 360 – Jardim Cerejeiras, Atibaia-SP.

Fonte: Estação SESI De Cultura Atibaia