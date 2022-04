6ª Dobrada Cultural de Atibaia termina neste fim de semana

A 6ª edição da Dobrada Cultural de Atibaia, que vem oferecendo atrações diversificadas, para todos os estilos e idades, desde 27 de março, chega à última semana de sua programação com dois shows musicais neste final de semana.

Nesta sexta-feira (15), às 19h, no Cine Itá, acontecerá o show Ventana, apresentação que marca um ponto de encontro de vertentes e múltiplos gêneros musicais como MPB, Rock, Samba e Groove, entre outros.

No repertório do Ventana estão faixas inéditas e autorais e algumas releituras de clássicos da música brasileira e mundial, que ganham vida ao som dos violões. O show também conta elementos cenográficos e imagéticos para construir camadas, ora compondo com imagens e luz, ora propondo recortes e molduras para o olhar do espectador.

(Imagem Ilustrativa: Steve Buissinne por Pixabay)

No sábado (16), às 20h, o Show de Órgão Popular e Convidados encerrará a programação da Dobrada Cultural de Atibaia 2022. A apresentação oferecerá ao público uma oportunidade de conferir a acústica notável do órgão popular, instrumento musical de som marcante, em uma performance que contará com a participação de convidados especiais.

Confira a programação da 6ª Dobrada Cultural de Atibaia (sujeita a alterações):

15/04

Show “Ventana” – Cine Itá, 19h

16/04

Show de Órgão Popular e Convidados – Cine Itá, 20h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia