Agenda Atibaia: confira os eventos programados para este fim de semana

A Agenda Atibaia desta semana conta com uma opção divertida para quem é fã de esporte radical: o 5º Festival de Drift Trike, realizado pela Drift Trike Atibaia (DTA), com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia. O festival ocorrerá neste domingo (30), das 8h às 17h, na Rua Dr. Olávo Amorim Silveira, ao lado do Centro de Convenções. Não é necessário fazer inscrição, mas os organizadores solicitam a colaboração dos participantes com a doação de ração, que será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No evento, o público poderá tanto observar os pilotos quanto se arriscar na modalidade. Serão disponibilizados dois Trikers duplos, em que as pessoas poderão andar gratuitamente, sendo que um deles é adaptado para deficientes. As famílias terão a oportunidade, portanto, de passar um dia diferente, curtindo o esporte de aventura.

Praticado em vias públicas asfaltadas, o drift trike é uma modalidade que mistura o carrinho de rolimã com a bicicleta, na qual os pilotos descem ladeiras em triciclos adaptados, em alta velocidade, fazendo manobras com giros e derrapagens.

Festa Flash Back

No próximo domingo (30), Atibaia terá uma atração que vai agitar a Praça da Matriz (Praça Claudino Alves, s/n – Centro): a Festa Flash Back, promovida pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura. A 9ª edição do evento conta com quatro Djs proporcionando muita música durante a festa, que terá início às 13h. Para proteção de todos e cumprimento dos protocolos de prevenção à Covid-19, o uso de máscara é obrigatório.

Feiras da cidade

Historicamente, as feiras livres ocupam espaço fundamental no cotidiano dos municípios. Fortes pontos de comércio, elas também são lugares de socialização e fortalecimento da identidade local, sendo consideradas tradições culturais e pontos turísticos nas cidades de todo o Brasil. Além do potencial turístico e gastronômico, elas ainda contribuem com a geração de empregos e o crescimento da economia.

Em Atibaia, toda sexta-feira é dia da Feira Noturna do Itapetinga, que acontece das 17h às 22h, na Av. Santana, 2900 – Itapetinga, e proporciona muita gastronomia, música e produtos de qualidade.

Munícipes, turistas e visitantes de Atibaia têm a oportunidade de adquirir flores e plantas “diretamente da fonte” na Feira Permanente de Flores e Plantas do Produtor Rural, que acontece todos os sábados, na Praça Santa Helena (próximo à entrada do município pela Rod. Fernão Dias, via Av. Jerônimo de Camargo), das 10h às 17h. No local, 45 produtores rurais oferecem grande variedade de produtos cultivados no município, recém-colhidos e com preços atrativos no mercado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia