6ª Dobrada Cultural conta com programação diversificada em Atibaia

A 6ª edição da Dobrada Cultural de Atibaia está chegando com diversas atrações para o público. A programação contará com espetáculos e apresentações musicais para diferentes idades e estilos, garantindo cultura e lazer de qualidade para a população neste final de março e até o dia 16 de abril. A Dobrada Cultural 2022 tem início já neste domingo (27), às 17h, no Cine Itá (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), com “O Circo e suas histórias” – espetáculo que celebra o Dia do Circo, narrando sua trajetória de forma lúdica e divertida.

Cine Itá (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No dia 1º, às 19h30, no auditório do Cine Itá, abrindo abril com tradição e emoção, a Dobrada Cultural promove o Concerto Voz de Mulher 2022 – Feminagem Elza Soares, que também encerrará com presença feminina marcante a programação do Mês da Mulher promovida no decorrer de março em Atibaia pela Prefeitura. Na sequência, às 21h, desta vez na área externa do Cine Itá, o Sarau da Jandyra apresenta a Projeção FESTJANDA.

Realizado desde 2016 na cidade, o Concerto Voz de Mulher integra o Calendário Oficial do Município. Segundo a Lei nº 4588/18, que instituiu o espetáculo, seu objetivo é a valorização das mulheres artistas locais, especialmente as cantoras de Atibaia. Além disso, o concerto também busca abrir uma ampla reflexão sobre os lugares ocupados pelas mulheres dentro das artes ao longo dos tempos, reverberando discussões sobre os espaços e não espaços da mulher artista e, ainda, a respeito das vozes que elas ecoam.

Neste ano, o espetáculo presta todas as honras a Elza Soares, grande intérprete e ícone da música brasileira, que teve uma carreira sólida de mais de 60 anos dentro da cena cultural nacional e internacional. A consagrada artista, além de uma das maiores cantoras brasileiras, é símbolo de superação da mulher negra e periférica e ao longo da carreira deu voz a várias causas necessárias às pautas femininas e sociais.

O Concerto Voz de Mulher 2022 – Feminagem Elza Soares contará com a participação de nove artistas da cidade, entre cantoras e performers, além de uma banda feminina. As músicas do espetáculo serão escolhidas pelas cantoras dentre as composições com as quais elas mais se identificam no vasto repertório cantado por Elza Soares ao longo de sua carreira.

Conforme lembra a direção/produção do espetáculo, “feminagem” é um termo que vem sendo difundido em contraposição à palavra homenagem, pois, considerando uma escrita toda pautada no masculino, o termo surge para afirmar o lugar da mulher na sociedade.

De acordo com a Secretaria de Cultura, o espetáculo “O Circo e suas histórias” e o “Concerto Voz de Mulher 2022” contarão com distribuição de ingressos, sendo a retirada liberada ao público interessado uma hora antes do início das atrações no próprio Cine Itá. Mais informações na Secretaria de Cultura pelo telefone (11) 4412-3233.

Confira a programação completa (sujeita a alterações):

27/03

Comemoração do Dia do Circo – “O Circo e suas histórias” – Cine Itá, 17h

01/04

Concerto Voz de Mulher – auditório do Cine Itá, 19h30

Projeção FESTJANDA – Sarau da Jandyra – área externa do Cine Itá, 21h

02/04

Apresentação Projeto R.O.Z.A e Convidados – Escola Municipal Nelson José Pedroso (Portão), 16h

Ensaio aberto do espetáculo infantil Caravan Maschera – Cine Itá, 19h

03/04

Apresentação “Volta ao Mundo” – Escola Kitri Dance – Cine Itá, 18h

09/04

Oxente! – Intermusic – Cine Itá, 19h

10/04

Musical Carrossel – Intermusic – Cine Itá, 17h

15/04

Show “Ventana” – Cine Itá, 19h

16/04

Adriana Trevisan (organista) e Convidados – Cine Itá, 20h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia