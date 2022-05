Prefeitura transmite na terça (31) palestra da jornalista Daniela Arbex, autora do livro “Holocausto Brasileiro”

A Secretaria de Saúde de Atibaia está realizando no mês de maio atividades para celebrar a Luta Antimanicomial, e nesta terça-feira (31) será realizada uma palestra apresentada pela jornalista Daniela Arbex com a temática do seu livro “Holocausto Brasileiro”. O evento começa às 18h30, no Hotel Bourbon, para convidados, e será transmitido ao vivo no Youtube da Prefeitura (https://youtube.com/PrefeituradaEstânciadeAtibaia) .

“Holocausto Brasileiro”, de Daniela Arbex (Foto: Reprodução)

O livro “Holocausto Brasileiro” narra a história do Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, uma instituição de saúde que recebia, além de pacientes com diagnóstico de doença mental, homossexuais, prostitutas, epiléticos, mães solteiras, meninas problemáticas, mendigos, alcoólatras, melancólicos, tímidos e todo tipo de gente considerada fora dos padrões sociais. O livro aponta que essas pessoas foram maltratadas e mortas com o consentimento do Estado, médicos, funcionários e sociedade. Apesar das denúncias feitas a partir da década de 1960, mais de 60 mil internos morreram e um número incontável de vidas foi marcado de maneira irreversível.

Durante o mês de maio, a Prefeitura de Atibaia realizou uma série de atividades para lembrar a Luta Antimanicomial, aproximar pessoas em sofrimento psíquico e a comunidade com a bandeira “Por uma sociedade livre de manicômios!”. O Dia Nacional da Luta Antimanicomial é comemorado em 18 de maio e se caracteriza pela luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. Dentro desta luta está o combate à ideia de que se deve isolar a pessoa com sofrimento mental em nome de pretensos tratamentos, ideia baseada apenas nos preconceitos que cercam a doença mental.

