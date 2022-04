Cine Itá Cultural receberá concertos matinais a partir do dia 15

Os munícipes e turistas de Atibaia terão a oportunidade de apreciar diferentes repertórios clássicos no Cine Itá Cultural (R. Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro). Isto porque a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, irá promover concertos matinais gratuitos e abertos para todo o público a partir do próximo dia 15 de maio. As bandas, orquestras e demais grupos do projeto Educando com Música e Cidadania farão apresentações especiais em domingos programados, sempre às 11h.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para estrear a programação da iniciativa, a Banda Sinfônica de Atibaia oferecerá ao público um repertório totalmente variado e estimulante, que contempla desde a célebre banda Beatles até as canções do sambista, cantor e músico Noel Rosa. A Banda Sinfônica conta com cerca de 30 integrantes e estimula os jovens de Atibaia e região a estudarem música e, por meio do aprendizado, praticarem trabalho em grupo, cooperação, integração, autoafirmação, disciplina, respeito e civismo.

Uma atração diferente será apresentada a cada domingo programado, funcionando como uma espécie de experimentação de novidades, com novos arranjos e participações especiais de artistas locais. Para apreciar aos espetáculos não é necessário retirar ingressos previamente, apenas comparecer ao Cine Itá Cultural. A proposta do projeto é fomentar a cultura local e promover mais arte à população de Atibaia.

A iniciativa

A ideia do projeto Concertos Matinais teve início em 2021, com o objetivo de levar música, dança e cultura ao público com os grupos de referência do Projeto Educando com Música e Cidadania de Atibaia. Todos os concertos apresentados são baseados em temas, produzidos e pensados em detalhes, para serem desenvolvidos e explorados ao máximo com cada grupo convidado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia