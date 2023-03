Roda de Conversa sobre Folclore Paulista acontece no sábado (25) em Atibaia

No próximo sábado, 25 de março, às 14h, a Comissão Paulista de Folclore – Patrimônio Imaterial, com apoio da Secretaria de Cultura de Atibaia, realizará uma Roda de Conversa sobre o Folclore Paulista no Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, nº 28, Centro).

O evento é gratuito e aberto a todos os públicos. A Comissão Paulista de Folclore – Patrimônio Imaterial, com mais de 70 anos de atuação, tem como objetivos divulgar, fomentar e apoiar as tradições culturais do Estado, nos segmentos de música, grupos tradicionais, artesanato e culinária, além das práticas religiosas e transmissões dos saberes.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No dia do evento haverá apresentações de “Causos de Violas e Congos” com Silvia Carvalho, psicopedagoga e contadora de história, e do “Viola em Flor” com a violeira e produtora cultural Ruth Rubbo, criado em 2016, com foco no fomento da música caipira através do olhar feminino.

Aproveitando a participação de todas as mulheres e seus projetos, ocorrerá também homenagem às mulheres paulistas que carregam suas bagagens culturais e fazem delas suas bandeiras dentro das tradições.

A coordenação da Roda será da folclorista Lilian Vogel, atual presidente da Comissão Paulista de Folclore – Patrimônio Imaterial, recentemente eleita presidente da Atifé – Associação de Apoio ao Folclore de Atibaia, e também coordenadora da Comissão Acadêmica e Pedagógica da IOV Brasil – The International Organization of Folk Art.

Mais informações pelo email compaulistafolclore@gmail.com.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia