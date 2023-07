Centro Comunitário Itapetinga recebe projeto “Vem brincá de Avoá, com o Curiá!”

O Centro Comunitário de Itapetinga recebe, nos meses de julho, agosto e setembro, o projeto “Vem brincá de Avoá, com o Curiá. Um vôo pelos brinquedos e brincadeiras do Povo”, com vivências e oficinas que convidam as crianças e famílias a brincarem embalados pela cultura tradicional do Brasil. Regado de muita música e alegria, o grupo Curiá convida para um mergulho nas congadas de Minas Gerais, Espírito Santo e Atibaia, com a participação especial da Congada Azul. A cultura indígena e do Bumba meu Boi também estarão presentes. Para deixar a brincadeira mais gostosa, teremos a oficina para criação do boi, burrinha e instrumentos para o cortejo com as crianças e famílias, quando será o encerramento com a Mestra maranhense Ana Maria Carvalho.

(Imagem: Divulgação)

Vivências:

Vem Brincá de Avoá, com o Grupo Curiá

Um vôo pelos brinquedos e brincadeiras do povo

Datas:

22 de julho, sábado, 15h30 – “Licença para as Congadas”

29 de julho, sábado, 15h30 – “Piá no Pé e na Mão”

12 de agosto, sábado, 15h30 – “Batalhão Bumba Meu Boi”

19, 26 de agosto e 02 de setembro, sábado, 15h30 – “Oficina de Boi e Burrinha” (necessária inscrição prévia, vagas limitadas)

02 de setembro, sábado, 16h30 – Cortejo e encerramento com a Mestra Ana Maria Carvalho

Evento Gratuito

Local: Centro Comunitário Itapetinga (Local sujeito a lotação)

Endereço: Av Santana, nº 2.900 – próximo ao pouso

Informações do Curiá:

Instagram: https://www.instagram.com/curia_oficial/

E-mail: curia.oficial@gmail.com

“Projeto realizado com o incentivo do Fundo Municipal de Cultura através da Prefeitura da Estância de Atibaia – Secretaria de Cultura e do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Atibaia (COMPOCAT).”

Fonte: Assessoria de Imprensa Grupo Curiá