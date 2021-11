Agenda Atibaia: confira as atrações do fim de semana no município

A Agenda Atibaia desta semana conta com uma programação de muita música, dança e, acima de tudo, fé! Tudo isso estará reunido no evento Louvorzão Fé Atibaia, promovido pela Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro, no auditório do Centro de Convenções “Victor Brecheret”. O evento é gratuito e aberto ao público. Os presentes deverão cumprir todas as exigências sanitárias previstas, com uso obrigatório de máscara e álcool gel.

Com apresentação de rap e dança, musicais solo e banda, a fé é elemento central do evento. No próximo sábado (27), o evento tem início às 14h e segue até às 21h, com apresentações da Banda Renovo; Banda Guerreiros; Davi Sanches e Banda; Ministério Majestade Divina; Dança Cia Ágape; MDS & Mithu; Banda MK A; Angélica Canuo; e FJU. Já no domingo, a programação terá início às 16h.

Cena do espetáculo “Fábrica de Brinquedos” (Foto: Ligiane Braga/ Divulgação)

Fábrica de Brinquedos

Um inventor maluco, brinquedos inusitados e uma boneca que tem vida. O espetáculo “Fábrica de Brinquedos” acontecerá no próximo sábado (27), às 15h, na Praça Guanabara (Avenida Copacabana – Jardim das Cerejeiras). Promovido pela Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, e realizado pela Cia Lamala, a apresentação visual é voltada para todas as idades e evoca o universo infantil de maneira lúdica, proporcionando uma mágica visita ao imaginário de criança.

No espetáculo, a Cia Lamala cria o ambiente de um laboratório, onde são criados os brinquedos. Quando o inventor da fábrica cria os mecanismos que animam o brinquedo, doa a ele a alma que encanta e provoca a criança que existe dentro de todos, mantendo vivo o espírito do brincar e a vontade de criança de animar o mundo.

Novembro Dandara

Atibaia celebra o mês da Consciência Negra com a programação denominada “Novembro Dandara”, que apresenta uma série de apresentações musicais, teatro, dança, capoeira, roda de conversa, filme, entre outras atrações, em todos os dias de novembro. Além de proporcionar muita cultura para a cidade, os eventos preparados pela Secretaria de Cultura, em parceria com o Coletivo Negra Visão, destacam a força e a resistência da população negra – proporcionando tradições, histórias e diversidade.

Às 19h da próxima sexta-feira (26), o Sarau Turmalina Negra leva diversas apresentações ao Quilombo (R. Dr. Osvaldo Urioste, 41 – Centro) e conta com a abertura realizada pelo Coletivo Camélias.

Com música, roupas, roda de conversa, comidas, diversão, artigos diversos e sorteios, a Feira Negra Dudu Ité acontecerá no sábado (27) e domingo (28), a partir das 10h, na Praça da Escola José Alvim (Praça Guilherme Gonçalves, Sn – Centro). A praça da escola ainda conta com mais duas atrações: a apresentação “Voz de Preto”, no sábado, às 19h, e o show de Luiz dos Odé, no domingo, às 14h.

Para finalizar o mês Dandara, o Quilombo receberá a Roda de Conversa “Segunda de Orí – Quebrando a Senzala”, às 19h de segunda-feira (29), e a aula aberta de Capoeira, na terça-feira (30), às 19h30.

Circuito Municipal de Natação

Os eventos esportivos em Atibaia não param! Neste sábado (27), haverá o Circuito Municipal de Natação – evento que conta com a apresentação de diversas crianças de diferentes idades. O circuito será realizado no CIEM I (Rua da Imprensa, 165 – Terceiro Centenário), às 9h.

Feiras da cidade

Atibaia, com beleza das flores e frutas, possui as mais variadas feiras espalhadas pela cidade. Para quem também gosta de gastronomia diversa e barracas de variedade, a Feira Noturna do Itapetinga acontece toda sexta-feira, das 17h às 20h, na Avenida Santana, 2900 – Itapetinga.

Todos os sábados, das 10h às 17h, cerca de 60 expositores oferecem diferentes atrativos, como alimentação, artesanato, flores e lazer para quem visita a Feira de Artes e Artesanato, localizada no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia