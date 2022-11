Celebração da Consciência Negra traz programação cabo verdiana no Edith Cultura e Casa Lebre

De 18 até dia 22 de novembro, Bragança Paulista recebe a Mostra “Tela d’Pano Terra: Nova Onda Cabo Verde” parte da programação do Projeto O NICHO NOVEMBRO.

Com curadoria e organização de Pedro José-Marcellino e Sueli Duarte, a Mostra inclui uma exposição de moda e vídeo-arte na Casa Lebre e a projeção de filmes (longas e curtas) na Garaginha do Edith. A programação se inicia em São Paulo no Centro Cultural SP, Instituto Moreira Salles e Instituto Goethe seguindo para Bragança Paulista.

A curadoria apresenta a produção de artistas audiovisuais de Cabo Verde, país-arquipélago que nutre relações estreitas com o Brasil. A soma dos filmes, curtas, vídeo-arte e moda reunidos nesta ocasião procura aproximar da arte deste país além de celebrar a vida e a luta da comunidade negra em toda sua potência e complexidade.

Exposição

A (não) galeria da Casa Lebre receberá a exposição “AfrObliquidades e outras Transversalidades” de 17 de novembro até 22 de novembro dentro da galeria e uma parte irá permanecer no ateliê até 17 de dezembro.

A abertura acontece na sexta, 18, das 16h às 18h. A visitação do espaço acontece às sextas, sábados e terças, das 14h às 20h.

(Foto: Angela Brito)

O recorte curatorial tem foco nas nuances e complexidades das identidades e da memória coletiva, do pertencimento, do hibridismo, da transiência e da transnacionalidade da caboverdianidade — em suma, um Polaroid do sincretismo histórico e do code switching contemporâneos que constituem a cultura africana.

Transversalmente, encontrarão uma complexa dialética entre o afro historicismo e o afrofuturismo, uma quase-infindável busca identitária que tem sido uma constante no imaginário cabo verdiano desde o início do pensamento autonómico e de um movimento artístico modernista enraizado num passado colonial traumático e ainda por problematizar.

Participam da mostra os artistas: Angela Brito, César Schofield Cardoso, Pedro José-Marcellino, Sueli Duarte, Djam Neguim, Lólo Arziki, Yuri Ceuninck, Isaac Narciso Webber, Welket Bungué e Miguel de Barros.

(Foto: Djam Neguim)

A abertura contará com a presença de Sua Excelência, a Primeira Dama de Cabo Verde. Sra. Débora Katisa Carvalho e comitiva.

Cineclube e Workshop

Os filmes serão exibidos na Garaginha do Edith Cultura, nos dias 18, 19 e 20 de novembro a partir das 19h30. A programação é 100% gratuita.

Na sexta, 18, acontece a sessão “Afrofuturismo – afrohistoricismo”, com os filmes Identidade I + II, de Angela Brito, Estou Aqui, de Tambla Almeida e Banda: olhando para trás, para frente, percebendo o tempo presente, de César Shofield Cardoso. Após a sessão será realizado bate-papo com a presença de Pedro José-Marcellino e Sueli Duarte.

No sábado, 19, será a vez da sessão “Cinema de Personagem e Memória”, com a exibição dos filmes O Sonho do Relator, de Emilia Wojciechowska e Kmedeus, de Nuno Mirando, e também da sessão “Partidas e Regressos”, com os filmes Fruto do Vosso Ventre, de Fábio Silva e Tonel: Nação de Ilhéus, de Celeste Fortes e Edson Silva D.

Já no domingo, a programação de filmes se encerra com a mostra “De papo com Deus e Cabral”, onde serão exibidos os filmes Na Hora de Partir, de Samira Vera Cruz, #4 Mangifera, de Flávia Gusmão e Cabralista, de Val Lopes. A noite se encerra com bate-papo com a participação de Pedro José-Marcellino e Sueli Duarte e Angela Brito.

Na segunda, 21h, a partir das 18h, Pedro José-Marcellino irá ministrar o workshop “Desconstruindo o documentário”, também na Garaginha. As inscrições devem ser feitas instagram @cinemapanoterra

Parceria

Esta parceria se deu graças ao encontro do Instituto de Cinema Pano Terra (de Cabo Verde) com a Casa Lebre e a Garaginha do Edith. O Instituto nasce com a missão de desenvolver carreiras de profissionais negros em posições de liderança no mercado audiovisual, buscando promover equidade racial e de gênero em toda cadeia do setor, e ao mesmo tempo contribuir para expandir o imaginário sobre sonhos e caminhos de vida para pessoas negras.

“É importante que a economia cabo verdiana valorize sua situação estratégica no centro de um turbilhão de inovação altamente improvável no meio do Atlântico”, conta Pedro José-Marcellino, cofundador do Instituto Pano Terra e curador da mostra Tela d’Pano Terra.

A Casa Lebre fica na Rua Nicola Ortenzi, 104, no Taboão. O Edith Cultura fica na Rua Cel. João Leme, 229, no Centro, ambos em Bragança Paulista.

Fonte: Shel Almeida – Assessoria de Imprensa