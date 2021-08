Secretaria de Cultura abre inscrições para interessados em participar da eleição do Compocat

Estão abertas as inscrições para os interessados que querem dar o seu voto na eleição dos novos membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais (Compocat). O pleito será realizado no dia 29 de agosto, entre 8h e 17h, no Centro de Convenções e Eventos “Victor Brecheret” (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Vila Thaís), com atendimento dos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Para participar, os eleitores devem se inscrever pelo endereço https://forms.gle/cFGJtDAmhrLg4J2g9 e, na data da eleição, apresentar documento de identificação com foto e título de eleitor (que deve ser do município de Atibaia), podendo então votar em um representante de um dos segmentos culturais.

O pleito definirá os seis representantes da sociedade civil que integrarão o Compocat – composto também por seis representantes indicados pelo Poder Público – e será realizado por voto secreto, tendo direito a voto tanto os eleitores quanto os candidatos devidamente inscritos pelo respectivo formulário de habilitação de eleitor, disponibilizado até o próximo dia 27 de agosto. Para esclarecimento de dúvidas o eleitor poderá entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura pelo e-mail cultura@atibaia.sp.gov.br .

Os conselheiros farão parte dos segmentos culturais de Atibaia e cada candidato só poderá concorrer a uma vaga específica dentre as seguintes áreas: artes visuais, artes plásticas, audiovisual, design e arte digital; patrimônio, artesanato, artes e ofícios, cultura popular e instituições culturais não governamentais; música; dança, teatro e circo; cultura étnica, social e identitária; bibliotecas, livro, leitura e literatura. A lista de candidatos estará disponível a partir desta quarta-feira (11) na Imprensa Oficial Eletrônica da Prefeitura da Estância de Atibaia.

Responsável pela articulação entre Prefeitura e sociedade civil, o Conselho Municipal de Políticas Culturais tem fundamental importância para o desenvolvimento da cultura local, participando da formulação de políticas públicas para a promoção e articulação do setor artístico-cultural da cidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia