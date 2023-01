Concurso para compor programação cultural de Atibaia tem inscrições prorrogadas

Atenção, artistas, coletivos, técnicos, produtores, gestores e empreendedores culturais: a Secretaria de Cultura e o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Atibaia (Compocat) prorrogaram as inscrições para o edital de seleção de propostas artístico-culturais que vão fazer parte da programação cultural 2023. Somando R$ 480 mil em recursos, o chamamento público contemplará 22 projetos de atividades presenciais a serem realizados no período de seis meses em espaços culturais do município.

(Imagem Ilustrativa: russn_fckr por Unsplash)

A inscrição de propostas é gratuita e será aceita até as 16h do dia 20 de janeiro, exclusivamente pela plataforma digital de documentos “Atibaia Sem Papel”: atibaia.1doc.com.br/atendimento . A seleção é aberta a pessoas físicas e jurídicas que exerçam como atividade principal ações de cunho culturais/artísticas, incluindo microempreendedores individuais (MEIs), mas há algumas condições para participação estabelecidas no edital de concurso de projeto nº 004/22 – disponível na íntegra em bit.ly/concurso-projeto-cultura .

A ideia é que as propostas de programação envolvam diferentes artistas e/ou grupos da cidade e as atividades podem acontecer de maneira contínua (com periodicidade semanal ou mensal) ou concentrada (com uma data específica de início e fim). O edital contempla duas modalidades de programação, agrupando festivais, apresentações, mostras e ocupações de dança, circo, música e artes da cena nas propostas performáticas e compreendendo a promoção de exposições, mostras, exibições e atividades de incentivo à leitura nas propostas de programação do tipo visual/literária.

Inscrição e seleção das propostas

Cada candidato pode inscrever até duas propostas, uma em cada modalidade prevista no edital, mas um mesmo projeto só poderá ser inscrito uma única vez. Caso haja duas ou mais inscrições de uma mesma proposta, seja pelo mesmo proponente ou por proponentes distintos, será considerada apenas a última inscrição efetuada. Em caso do proponente ter duas propostas selecionadas, a que obtiver maior nota será a contemplada.

A seleção dos projetos será feita em duas etapas: enquanto na primeira fase, a Secretaria de Cultura verificará a documentação apresentada e a viabilidade do projeto; na segunda fase, uma comissão técnica avaliará critérios como qualidade e relevância artístico-cultural, potencial de impacto e na formação de público, dentre outros.

O resultado do edital de seleção será publicado na Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia e a Secretaria de Cultura disponibilizou os seguintes canais de atendimento para esclarecer dúvidas sobre o certame, com horário de funcionamento das 9h às 12h e das 13h às 16h (dias úteis): (11) 4412-3233 / 4411-6945 / cultura@atibaia.sp.gov.br .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia