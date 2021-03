Atibaia oferece 700 vagas para cursos e oficinas de capacitação

A partir de segunda-feira, dia 29 de março, estão abertas as inscrições para 28 cursos e oficinas de qualificação e aperfeiçoamento profissional oferecidos pelo Programa CapacitAção, uma iniciativa da Coordenadoria Especial de Emprego e Renda em parceria com a ONG Mater Dei. As atividades são gratuitas e acontecerão em ambiente virtual de aprendizagem, na modalidade a distância (EAD). As inscrições vão até o dia 4 de abril e devem ser feitas pelo endereço: https://materdeicam.org.br/noticias/inscricoes-abertas-para-cursos-e-oficinas-de-qualificacao-profissional-a-distancia/ .

As atividades são gratuitas e acontecerão em ambiente virtual (Imagem Ilustrativa de Karolina Grabowska por Pixabay)

No total, são 700 vagas nos cursos de: cuidador infantil; design de sobrancelhas; tortas doces e quiches salgados; pizzaiolo; cozinha prática; dia das mães em feltro; bonecas em feltro; bonecas de pano; biju sustentável; montagem e operação para apresentações musicais II; horta em casa; cultivo de microverdes; planejamento de ambientes; recepcionista para área da saúde; vendas em mídias digitais; inglês (básico, intermediário I e II); espanhol (básico), libras, Excel (básico e intermediário); como implantar e operar uma ONG com sucesso; relacionamento interpessoal e gestão de conflitos; empreendedorismo; garde manger; kit festa na caixa e como vender produtos alimentícios.

A descrição dos cursos, conteúdos abordados, carga horária, quantidade de vagas e requisitos mínimos estão disponíveis no link. Os cursos e oficinas virtuais têm duração prevista de 12 a 40 horas e utilizarão a ferramenta on-line gratuita “Google Sala de Aula”, por isso é necessário, além de um celular ou computador com acesso à internet, ter uma conta no Gmail para ter acesso aos conteúdos, participar das aulas e fazer as atividades. Caso não tenha conta no Gmail, é possível criar uma acessando: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR .

Através da ferramenta virtual, o aluno terá acesso aos conteúdos e atividades do curso, de acordo com o cronograma que o professor disponibilizará, tendo flexibilidade para escolher o melhor momento para realização das atividades. Todos os cursos terão aulas ao vivo, previamente agendadas pelo instrutor. A convocação dos candidatos ocorrerá via WhatsApp no dia 5 de abril e as aulas têm previsão de começar no dia 6.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia