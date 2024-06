Senai Atibaia está com inscrições abertas para diversos cursos de qualificação profissional

Diversos cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Atibaia, em parceria com a Prefeitura, estão com inscrições abertas. São cursos nas áreas de vestuário, gestão, logística e tecnologia da informação, com início das aulas em agosto, na sede do Núcleo Profissionalizante Senai.

Cursos

Na área de vestuário, são oferecidos quatro cursos, com turmas à tarde e à noite: costura de máquina reta e overloque, costura sob medida, modelagem de blazer feminino e modelagem de camiseta e agasalho.

Há também opções nas áreas de gestão (assistente de recursos humanos e auxiliar administrativo), logística (operador de logística) e tecnologia da informação (informática), com matrículas abertas a partir desta quinta-feira (6).

Local de inscrição

Os interessados devem se inscrever no próprio local onde acontecerão as aulas, no Núcleo Profissionalizante Senai Atibaia. A unidade está localizada na Rua Marcílio Ambrósio de Carvalho, ao lado da Escola Estadual Gabriel da Silva, em uma travessa da Avenida São João antes do bairro da Ponte.

Pré-requisitos e documentos

Nas áreas de gestão, logística e tecnologia da informação, a idade mínima é de 16 anos e a conclusão do Ensino Fundamental também é um pré-requisito. No caso dos cursos de gestão, quem está cursando o Ensino Médio também pode se matricular.

Vestuário tem requisitos específicos para cada curso, com mais informações junto ao Senai Atibaia. Para se inscrever em qualquer uma das capacitações, é necessário apresentar RG, CPF e comprovantes de endereço e escolaridade.

Turmas e horários

Confira os cursos, turmas e horários disponíveis em cada área:

Área de Vestuário

Inscrições a partir de 05/06

Costura de Máquina Reta e Overloque (160h)

Turma 1

Período do curso: de 01/08 a 17/12

Horário: terças e quintas-feiras, das 13h às 17h

Turma 2

Período do curso: de 05/08 a 18/12

Horário: segundas e quartas-feiras, das 18h às 22h

Costura sob Medida (160h)

Turma 1

Período do curso: de 02/08 a 18/12

Horário: segundas e quartas-feiras, das 13h às 17h

Turma 2

Período do curso: de 01/08 a 17/12

Horário: terças e quintas-feiras, das 18h às 22h

Modelagem de Blazer Feminino

Período do curso: de 02/08 a 06/12

Horário: sextas-feiras, das 13h às 17h

Modelagem de Camiseta e Agasalho

Período do curso: de 02/08 a 13/12

Horário: sextas-feiras, das 18h às 21h

Área de Gestão

Inscrições a partir de 06/06

Assistente de Recursos Humanos (160h)

Período do curso: de 01/08 a 17/12

Horário: terças e quintas-feiras, das 8h às 12h

Auxiliar Administrativo (160h)

Turma 1

Período do curso: de 05/08 a 18/12

Horário: segundas e quartas-feiras, das 8h às 12h

Turma 2

Período do curso: de 01/08 a 17/12

Horário: terças e quintas-feiras, das 13h às 17h

Turma 3

Período do curso: de 05/08 a 18/12

Horário: segundas e quartas-feiras, das 18h às 22h

Área de Logística

Inscrições a partir de 06/06

Operador de Logística (160h)

Turma 1

Período do curso: de 05/08 a 18/12

Horário: segundas e quartas-feiras, das 13h às 17h

Turma 2

Período do curso: de 01/08 a 17/12

Horário: terças e quintas-feiras, das 18h às 22h

Área de Tecnologia da Informação

Inscrições a partir de 06/06

Informática (60h)

Período do curso: de 02/08 a 13/12, às sextas-feiras

Turma 1

Horário: das 8h às 11h

Turma 2

Horário: das 13h às 16h

Turma 3

Horário: das 18h às 21h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia