Inscrições para curso do Núcleo de Inclusão Produtiva estão prorrogadas até esta quinta-feira (22)

O Núcleo de Inclusão Produtiva, iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), prorrogou até esta quinta-feira (22) as inscrições para o curso de “Fabricação de Cupcakes e Bolos Caseiros”. O curso será realizado de 2 a 10 de janeiro de 2023, com possibilidade de seleção de período entre manhã (das 8h às 12h) ou tarde (das 13h às 17h).

As inscrições podem ser realizadas via WhatsApp (11) 9.7443-8930 ou presencialmente no Núcleo de Inclusão Produtiva (Rua Gonçalves Dias, nº 265, Jardim Cerejeiras), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h.

(Imagem Ilustrativa: Jr R por Unsplash)

Terão prioridade nas vagas pessoas maiores de 18 anos e inscritas no Cadastro Único, acompanhadas e/ou encaminhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência da Mulher (CRM), Centro Pop ou Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura.

Ação de Sensibilização

Nesta quinta-feira (22) o Núcleo de Inclusão Produtiva também realizará uma ação de sensibilização junto a proprietários de distribuidores de alimentos e hotéis do município em agradecimento às parcerias mantidas ao longo de 2022 e também para prospectar novos parceiros para 2023. O objetivo do encontro, que será realizado às 14h no próprio Núcleo, é sensibilizar empresários para que se tornem parceiros dos serviços desenvolvidos na cidade, os quais têm contribuído para o empoderamento de diversas mulheres e homens que se encontram em situação de vulnerabilidade socioassistencial.

Mais informações podem ser obtidas junto ao Núcleo de Inclusão Produtiva via WhatsApp (11) 9.7443-8930.

Inclusão Produtiva

Coordenado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), o Núcleo de Inclusão Produtiva é voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo uma série de atividades que buscam favorecer a inclusão por meio do trabalho – via emprego formal, empreendedorismo ou projetos de economia solidária – e incentivar a geração de renda de forma digna e estável.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia