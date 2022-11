CPS abre inscrições para dois cursos gratuitos de mestrado

A Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa (Upep) do Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para o processo de seleção dos Programas de Mestrado Profissional 2023. Os interessados devem preparar um pré-projeto de pesquisa, a ser enviado no momento da inscrição.

São oferecidas duas opções de programa, com limite de 25 vagas em cada uma: Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional e Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos.

(Imagem Ilustrativa: Pixabay)

Além do pré-projeto, os interessados devem apresentar o diploma do Ensino Superior e comprovar proficiência em língua inglesa por meio de certificados válidos, conforme especificado em edital. A inscrição deve ser feita até o dia 24 de novembro, pelo site. Com duração de quatro semestres, os programas têm o início das aulas previsto para 6 de março de 2023.

As informações sobre como elaborar o pré-projeto (linhas de pesquisa, temas e roteiro) estão disponíveis nos Anexos 1 e 2 de cada edital: Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional e Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos.

O processo de seleção será online e é composto por duas etapas. A primeira é eliminatória, com análise dos pré-projetos de pesquisa e aplicação de prova escrita dissertativa. A segunda fase é classificatória e os candidatos passam por entrevista com os professores e coordenadores do Programa de Mestrado. A divulgação do resultado final será no dia 22 de fevereiro de 2023.

Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato com a Unidade de Pós-Graduação do CPS pelo e-mail mestrado.selecao@cps.sp.gov.br.

Confira o calendário com as datas do processo de seleção:

7 a 24 de novembro: Período de inscrições

9 de dezembro: Deferimento das inscrições

13 de dezembro: Prova escrita dissertativa

28 de dezembro: Divulgação dos resultados da 1ª fase

2 de fevereiro de 2023: Divulgação da agenda de entrevistas

6 a 10 de fevereiro de 2023: Entrevistas de Sistemas

13 a 17 de fevereiro de 2023: Entrevistas de Educação

22 de fevereiro de 2023: Divulgação do resultado final

23 a 27 de fevereiro de 2023: Período de matrículas

6 de março de 2023: Início das aulas

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo