Centro Paula Souza amplia em 52% a oferta de cursos a distância

A preferência por cursos de formação a distância vem aumentando no Brasil. O último Censo da Educação Superior, de 2021, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aponta crescimento de 474% no número de ingressantes em cursos nesse formato nos últimos dez anos.

Entre 2020 e 2021, o salto foi de 23,3%. Acompanhando essa tendência o Centro Paula Souza (CPS) aumentou em 52,2% a oferta de vagas em cursos totalmente online para os processos seletivos do primeiro semestre de 2023.

(Imagem Ilustrativa: Michael por Unsplash)

O Vestibulinho das Escolas Técnicas (Etecs) e o Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais contam, ao todo, com 5.540 vagas para Educação a Distância (EaD). No ano passado, eram 3.640. Um exemplo desse aumento é o curso superior tecnológico em Gestão Empresarial, que oferece agora o dobro do número de vagas em relação ao Vestibular para o primeiro semestre de 2021: são 1.880 vagas, com polos em 47 unidades distribuídas pelo Estado.

A preferência por cursos de formação a distância vem aumentando no Brasil. O último Censo da Educação Superior, de 2021, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aponta crescimento de 474% no número de ingressantes em cursos nesse formato nos últimos dez anos. Entre 2020 e 2021, o salto foi de 23,3%. Acompanhando essa tendência o Centro Paula Souza (CPS) aumentou em 52,2% a oferta de vagas em cursos totalmente online para os processos seletivos do primeiro semestre de 2023.

O Vestibulinho das Escolas Técnicas (Etecs) e o Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais contam, ao todo, com 5.540 vagas para Educação a Distância (EaD). No ano passado, eram 3.640. Um exemplo desse aumento é o curso superior tecnológico em Gestão Empresarial, que oferece agora o dobro do número de vagas em relação ao Vestibular para o primeiro semestre de 2021: são 1.880 vagas, com polos em 47 unidades distribuídas pelo Estado.

Flexibilidade

A ampliação da oferta se dá, além do crescimento pela procura, porque a instituição visa maior flexibilidade para os alunos e otimização da organização interna para a oferta das aulas. O coordenador do Grupo de Estudo de Educação a Distância (Geead), Rogério Teixeira, explica que o movimento é necessário para garantir o acesso aos estudos. “Percebemos que há um melhor aproveitamento na rotina, mais dedicação e mais autonomia para acompanhar a agenda programática dos cursos, além do ganho de tempo útil ao evitar deslocamentos.”

Aumentar a oferta é uma realidade no planejamento do Vestibulinho das Etecs. “Com base na demanda, estamos ampliando as vagas gradativamente e queremos oferecer mais oportunidades nesse formato para cursos existentes e cursos novos”, comenta Teixeira.

A qualidade do ensino a distância oferecido pelo CPS é exatamente a mesma da modalidade presencial. Prova disso é que o estudante matriculado pode trocar a modalidade de ensino, de presencial para online e vice-versa, quando há turmas formadas nos dois modos e em caso de disponibilidade de vagas.

O coordenador do Geead reforça que estudar online requer ainda mais disciplina e dedicação dos estudantes. “É muito fácil você se perder, protelar, procrastinar e não se dedicar quando está estudando fora do ambiente escolar, com todas as distrações ao alcance.” Além disso, Teixeira reforça que é preciso ir além do básico para ter melhor aproveitamento do curso. “É necessário ter proatividade, saber trabalhar coletivamente, trocar conhecimentos com os colegas e construir essa boa rede de relacionamentos, networking. O protagonismo do estudo online depende da iniciativa dos estudantes.”

Opções

O interessado em estudar gratuitamente a distância no próximo ano pode optar por cursos técnicos, Especializações Técnicas ou cursos superiores tecnológicos, em vários eixos de ensino. Confira abaixo as vagas disponíveis nos processos seletivos

em andamento.

Etecs:

Curso técnico em Administração – 1.020 vagas;

Curso técnico em Comércio – 360 vagas;

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 480 vagas;

Curso técnico em Guia de Turismo – 480 vagas;

Curso técnico em Secretariado – 360 vagas;

Curso técnico em Transações Imobiliárias – 480 vagas;

Curso de especialização técnica em Gestão de Projetos – 480 vagas.

Fatecs:

Curso superior tecnológico em Gestão Empresarial –

1.880 vagas.

Vestibulinho das Etecs

O período de inscrições para o Vestibulinho das Etecs para o primeiro semestre de 2023 foi prorrogado até as 15 horas do dia 23 de novembro. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet. Para participar é preciso pagar a taxa de R$ 33 até o último dia do prazo. O exame será aplicado em 18 de dezembro, a partir das 8 horas, e terá três horas de duração.

O Vestibulinho oferece mais de 88 mil vagas distribuídas por todo o Estado. É possível se candidatar a cursos técnicos, Ensino Médio Integrado ao Técnico, Ensino Médio em diferentes itinerários formativos, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), Especializações Técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo.

O cronograma completo, bem como os cursos oferecidos, número de vagas e requisitos para prestar o exame estão disponíveis no site www.vestibulinhoetec.com.br. Outras informações podem ser acessadas na Portaria do Vestibulinho.

Vestibular das Fatecs

O prazo para se inscrever no processo seletivo das Fatecs vai até as 15 horas do dia 15 de dezembro. O candidato deve preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico. Feito isso, basta realizar o pagamento da taxa de R$ 91. A prova será aplicada no dia 8 de janeiro de 2023.

Ao realizar o preenchimento do formulário de inscrição, o interessado deve escolher um curso em primeira opção e, caso deseje, optar por um curso para segunda opção, em qualquer Fatec e período.

O calendário completo, os cursos, as vagas, os períodos e as unidades participantes estão disponíveis no site www.vestibularfatec.com.br. Outras informações podem ser encontradas na Portaria do processo seletivo.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo