Atibaia promove oficinas para empreendedores sobre gastronomia e saúde mental

Neste mês de abril Atibaia programou ações que buscam valorizar o empreendedorismo e fomentar a atividade econômica no município. São projetos gratuitos sobre gastronomia e saúde mental que estão com inscrições abertas e fazem parte do Plano de Desenvolvimento Local (PDL).

Plano de Desenvolvimento Local

Conforme a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a parceria do Sebrae junto à Prefeitura tem contribuído para a melhoria da competitividade local, envolvendo diversos setores da cidade em ações e projetos que promovem o desenvolvimento econômico.

Confira as próximas ações do PDL:

15/04 – Apresentação do Projeto Sabores de Sucesso

Local: SEST/SENAT – Rua das Juçaras, 110 – Jd das Palmeiras

Horário: 16h

Inscrições neste link

Trata-se de um conjunto de ações/soluções voltadas ao segmento gastronômico, visando otimizar a atuação comercial, com aumento do faturamento e redução de custos.

23/04 – Oficina – Seja Responsável com sua saúde mental

Local: SEBRAE Aqui – Unidade II – Avenida Imperial, 1185 – Jd. Imperial

Horário: 18h às 22h

Inscrições neste link

Cuidar da saúde mental é uma responsabilidade que todos nós devemos abraçar. Ser responsável com a saúde mental vai além de apenas tratar doenças ou problemas; é sobre adotar práticas diárias que promovam o bem-estar psicológico e emocional.

