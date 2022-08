Prefeitura de Atibaia e Senac promovem curso gratuito de assistente administrativo

A parceria entre a Prefeitura da Estância de Atibaia e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está oferecendo mais uma oportunidade de capacitação profissional. Além dos cursos gratuitos de empreendedor em pequenos negócios e assistente de marketing, o Departamento de Emprego e Renda abriu inscrições para formação em assistente administrativo.

(Imagem Ilustrativa: StartupStockPhotos / Pixabay)

Com 35 vagas, o curso tem carga horária de 160 horas e as aulas acontecerão de 22 de agosto a 18 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30, no Centro de Formação Profissional I, no Jardim Imperial (Av. Imperial, nº 1185). As inscrições vão até dia 16 agosto e podem ser feitas no próprio local onde acontecerá o curso ou no Centro de Formação Profissional II, no Alvinópolis (Av. Dr. Joviano Alvim, 112 – PAT Alvinópolis), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Para se inscrever, é necessário ter ensino fundamental completo e levar cópia do RG, CPF e comprovante de residência.

Os cursos fazem parte do Programa de Gratuidade do SENAC e destinam-se a pessoas com 16 anos ou mais e renda per capita de até dois salários mínimos. A iniciativa busca oferecer qualificação profissional de qualidade, fomentando a empregabilidade e a produtividade de milhões de trabalhadores. Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas no Departamento de Emprego e Renda pelo telefone (11) 4412-7011.

Confira a programação:

Assistente Administrativo

Inscrições até o dia 16 de agosto.

Local: Centro de Formação Profissional I – Av. Imperial, nº 1185, Jardim Imperial, Atibaia-SP

De 2ª a 6ª feira, das 18h30 às 22h30

Período de 22 de agosto a 18 de outubro

Carga horária de 160 horas

Pré-requisitos: Ensino Fundamental completo e 16 anos

Empreendedor em Pequenos Negócios

Inscrições até o dia 16 de agosto.

Local: Centro de Formação Profissional II – Av. Joviano Alvim, nº 112, Alvinópolis, Atibaia-SP

De 2ª a 6ª feira, das 18h30 às 22h30

Período de 1 de agosto a 23 de setembro

Carga horária de 160 horas

Pré-requisitos: Ensino Fundamental incompleto e 17 anos

Público-alvo: Empreendedores formais, empreendedores informais e pessoas interessadas em estruturar um empreendimento

Assistente de Marketing

Inscrições até o dia 16 de agosto.

Local: Centro de Formação Profissional II – Av. Joviano Alvim, nº 112, Alvinópolis, Atibaia-SP

De 2ª a 6ª feira, das 18h30 às 22h30

Período de 22 de agosto a 18 de outubro

Carga horária de 160 horas

Pré-requisitos: Ensino Fundamental completo e 16 anos

Público-alvo: Pessoas interessadas em atuar na área de marketing e vendas

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia