Curso gratuito sobre importância visual dos negócios será realizado em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia, em parceria com o Sebrae e a Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA), trazem para a cidade o curso do Senac de Visual Merchandising, para orientar os empresários sobre a importância do visual merchandising como estratégia para ambientar seu estabelecimento comercial, dispondo mobiliários e equipamentos de forma estratégica, visando exposição dos produtos para aumentar as vendas.

Curso abordará estratégias para ambientar seu estabelecimento comercial (Foto: Reprodução/ www.sp.senac.br)

O curso gratuito acontecerá nos dias 25 e 27 de outubro, das 13h às 17h, na ACIA (Rua José Pires, 239, Centro de Atibaia). As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp 11 94120-3804. As vagas são limitadas. Essa é a primeira de algumas ações que a Prefeitura irá realizar para alavancar as vendas para o Natal.

O programa do curso vai abordar temas como: Visual Merchandising: conceito e definição; Layout do ponto de venda; Itens que influenciam na hora da compra; Disposição e exposição dos produtos; Tipos de compra – por impulso e planejada.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia