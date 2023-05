Curso gratuito de assistente fiscal está com inscrições abertas em Atibaia

A parceria entre a Prefeitura da Estância de Atibaia e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está oferecendo mais uma oportunidade de capacitação profissional. Promovido pelo Departamento de Emprego e Renda, o curso gratuito de assistente fiscal está com inscrições abertas, realizadas via formulário on-line disponível no link: bit.ly/assistente-fiscal-atibaia .

(Imagem Ilustrativa: Pixabay))

Com 30 vagas, o curso vai abordar conhecimentos fiscais e tributários necessários para realizar o registro e a escrituração de documentos de acordo com as legislações vigentes no setor. As aulas começam na próxima terça, dia 23 de maio, com previsão de término em 22 de junho, sempre às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h, no Centro de Formação Profissional II (Avenida Joviano Alvim, 112 – Alvinópolis).

Envolvendo noções de contabilidade e direito, as aulas apresentarão noções sobre legislação tributária, tipos de organizações e regimes tributários, como conferir documentos fiscais com base na legislação e fazer lançamentos dos documentos fiscais em sistemas, realizar retenções de tributos e obrigações acessórias, conferir a apuração de impostos indiretos e organizar documentos fiscais, dentre outros temas.

O curso destina-se a pessoas com 16 anos ou mais e renda per capita de até dois salários mínimos. A iniciativa busca oferecer qualificação profissional de qualidade, fomentando a empregabilidade e a produtividade. Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas no Departamento de Emprego e Renda pelo telefone (11) 4412-7011.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia