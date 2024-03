Curso gratuito de Dança do Ventre está com inscrições abertas em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com a OSC Mater Dei, está promovendo um curso gratuito de Dança do Ventre destinado a mulheres cis e trans a partir dos 18 anos. As inscrições estão abertas até 13 de março neste link. As aulas têm início em 15 de março e acontecem todas as sextas-feiras, das 19h às 20h, na Rua Treze de Maio, 53, Centro. É recomendado vestir roupas e tênis confortáveis e levar uma garrafa d’água para manter-se hidratada.

(Imagem Ilustrativa de Gianluca Carenza por Unsplash)

Arte, inclusão e saúde

A Dança do Ventre, além de uma expressão artística, é uma técnica cultural inclusiva, aberta a mulheres de todas as idades e tipos de corpo. Por meio da dança, as participantes têm a oportunidade de explorar suas potencialidades físicas, promovendo a aceitação e a valorização da diversidade feminina.

A iniciativa visa proporcionar uma experiência enriquecedora, promovendo reconexão e autoimagem positiva, além de oferecer benefícios físicos e emocionais para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia