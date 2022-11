Programa Via Rápida promove cursos de frentista e logística em Atibaia

Estão abertas as inscrições para os cursos de logística e frentista, por meio do programa Via Rápida, em Atibaia. Serão 2 turmas com 25 vagas para cada curso, oferecidas em dois turnos diferentes. As inscrições podem ser realizadas pelo site cursosviarapida.sp.gov.br ou no Sest Senat (Rua das Juçaras, 110 – Jardim das Palmeiras), até dia 5 de novembro.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h no turno da manhã e 13h30 às 17h30 à tarde. As turmas começam no dia 7 de novembro (segunda-feira), com duração de 3 semanas, tanto para o curso de frentista quanto para o de logística

O Via Rápida, do Governo do Estado de São Paulo, oferece cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens e adultos em busca de melhores oportunidades de emprego e geração de renda. Os alunos que terminarem o curso, atendendo 75% de frequência e outros critérios, podem requisitar a bolsa-auxílio oferecida pelo programa.

Para outras informações, o interessado pode entrar em contato pelos telefones (11) 2410-1907 ou (11) 2410-1908.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia