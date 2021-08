Curso gratuito de empreendedorismo para mulheres está com inscrições abertas em Atibaia

Um programa de capacitação voltado a mulheres que pretendem empreender ou já são empreeendedoras, disponibilizado por meio de parceria da Prefeitura de Atibaia com o Sebrae, está com as inscrições abertas na cidade. O curso é gratuito e ocorre de forma virtual, de 23 a 27 de agosto, sempre no período das 9h às 11h. As vagas são limitadas: https://www.sympla.com.br/programa-sebrae-delas—elas-realizam-online__1288850.

(Imagem Ilustrativa: PourquoiPas por Pixabay)

O objetivo do programa é promover o empreendedorismo feminino, despertar para o autoconhecimento, possibilitar o aumento de rede de contatos, aumentar a competitividade dos negócios liderados por mulheres e facilitar acesso ao mercado.

Durante o programa serão abordados temas como: Inteligência Emocional; Planejamento; Fluxo de Caixa e Crédito; Fidelização e Vendas, além do encerramento com a palestra: “O Poder da Imagem Pessoal para a Mulher Empreendedora”, ministrada pela convidada Suellen Sartorato. O programa também oferta conteúdo de qualidade às empresárias e demais setores da sociedade sobre aspectos macroeconômicos, mercado, setor de atuação e boas práticas, proporcionando o acesso a informações relevantes e de fontes confiáveis.

O Sebrae Delas é um programa que busca fomentar e profissionalizar práticas empresariais e políticas públicas para valorizar as competências, comportamentos e habilidades das mulheres empreendedoras. A inclusão produtiva das mulheres via empreendedorismo favorece a melhoria dos aspectos sociais, educacionais e indicadores de saúde tanto das empreendedoras quanto de suas famílias.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia