Curso sobre Como Vender ou Prestar Serviços para Órgãos Públicos está com inscrições abertas

A Prefeitura de Atibaia vai promover curso gratuito para esclarecimentos sobre Como Vender ou Prestar Serviços para Órgãos Públicos, usando o Portal de Compras Públicas, com o objetivo de participação em orçamentos e licitações.

(Imagem Ilustrativa de DocuSign por Unsplash)

Descomplicando o processo

Muitos empresários não vendem produtos, equipamentos ou serviços aos órgãos públicos por acreditarem que esse processo é muito complicado. Mas, com o curso, a Prefeitura busca mostrar como fazer, os requisitos e os documentos necessários para participar deste tipo de procedimento.

Inscrições

O curso será realizado no Sest/Senat de Atibaia (Rua das Juçaras, 110 – Jardim das Palmeiras), dia 7 de março, das 18h30 às 20h30. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas por meio do link

Programa de Empreendedorismo e Fomento à Atividade Econômica – SEDEC 2024 Curso: Como Vender ou Prestar Serviços para Órgãos Públicos

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia