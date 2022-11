Prefeitura abre inscrições para oficinas gratuitas de automaquiagem e restrição alimentar

Estão abertas as inscrições para oficinas gratuitas de Automaquiagem e Restrição alimentar de leite e derivados, ambas oferecidas via Núcleo de Inclusão Produtiva, iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS).

(Imagem Ilustrativa: Peter Kalonji por Unsplash)

As vagas são para as oficinas de Automaquiagem, dia 5 de dezembro, às 9h e às 14h, com dez vagas em cada período (inscrição permitida em apenas um dos horários); e Restrição alimentar de leite e derivados, dia 13 de dezembro às 8h30 e dia 15 às 13h30, com 8 vagas em cada data (inscrição permitida em apenas um dos dias; e possibilidade de alteração conforme jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol).

As inscrições podem ser realizadas via Whatsapp (11) 9.7443-8930 ou presencialmente no Núcleo de Inclusão Produtiva (Rua Gonçalves Dias, nº 265, Jardim Cerejeiras), de segunda a sexta, das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h.

Terão prioridade nas vagas pessoas maiores de 18 anos e inscritas no Cadastro Único, acompanhadas e/ou encaminhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência da Mulher (CRM), Centro Pop ou Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura.

Inclusão Produtiva

Coordenado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, o Núcleo de Inclusão Produtiva é voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo uma série de atividades que buscam favorecer a inclusão por meio do trabalho – via emprego formal, empreendedorismo ou projetos de economia solidária – e incentivar a geração de renda de forma digna e estável.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia