Oficina de Marketing Digital está com inscrições abertas em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia está com inscrições abertas para a Oficina de Marketing Digital, que acontecerá no dia 12 de julho, das 8h30 às 11h30, no Núcleo de Inclusão Produtiva. O curso é gratuito e exclusivo para moradores locais e maiores de 16 anos. As vagas são limitadas e quem for inscrito no Cadastro Único terá prioridade. As inscrições para o curso podem ser realizadas via WhatsApp do Núcleo: (11) 97443-8930.

(Imagem Ilustrativa: Michael por Unsplash)

A oficina tem o objetivo de capacitar os participantes nas principais técnicas e estratégias do mundo digital, buscando atender uma demanda crescente de profissionais nessa área, uma vez que, com o avanço da tecnologia e expansão da internet, o marketing digital se tornou uma ferramenta indispensável para alcançar o público-alvo de maneira eficiente e assertiva.

Coordenado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), o Núcleo de Inclusão Produtiva é voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo uma série de atividades que buscam favorecer a inclusão por meio do trabalho – via emprego formal, empreendedorismo ou projetos de economia solidária – e incentivar a geração de renda de forma digna e estável.

E não para por aí: entre os dias 2 e 16 de agosto, das 8h às 12h, o Núcleo de Inclusão Produtiva oferecerá o curso gratuito de Produtos para Confeitaria, mais um módulo que garantirá geração de emprego e renda. O Núcleo fica na Rua Gonçalves Dias, 265, no Jardim Cerejeiras.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia