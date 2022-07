Culinária Sustentável abre inscrições para edição especial de Festa Julina

O projeto Culinária Sustentável está com inscrições abertas para a oficina especial de Festa Julina, que acontece em Atibaia no dia 11 de julho, segunda-feira. Uma oportunidade de aprender como aproveitar inteiramente os alimentos e ainda gerar renda, a oficina é gratuita e será dividida em duas partes: a primeira às 9h e a segunda às 14h. As aulas acontecem no Departamento de Segurança Alimentar da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, no Jardim Cerejeiras (Rua Gonçalves Dias, 255).

(Imagem Ilustrativa: Devon Breen por Pixabay)

Com o objetivo de trazer uma alimentação mais saudável e apreciar as delícias da época de São João, a oficina oferece ações de reaproveitamento de alimentos, valorizando as cascas, talos e sementes que usualmente são descartados na culinária. Para participar é muito fácil: as inscrições são feitas de forma on-line pelo formulário https://forms.gle/iRsVzKwqNXrhieEr6 .

Outra novidade é que a partir desta edição, os participantes do projeto poderão se inscrever para o sorteio de um jogo de panelas. O sorteio será realizado na última aula do programa e, a cada oficina, o participante aumenta suas chances de ganhar.

O projeto Culinária Sustentável faz parte do Programa de Trabalho Social (PTS), lançado pela Atibaia Saneamento e a NTICS Projetos, em parceria com a SAAE (Saneamento Ambiental de Atibaia) e a Prefeitura, com o objetivo de incentivar a formação de cidadãos em situação de vulnerabilidade, além de trabalhar novas possibilidades de emprego

O Culinária Sustentável tem como objetivo principal modificar a relação das pessoas com o ciclo do alimento, que envolve desde o planejamento para as compras, passando pelo preparo, até o consumo.

Através de oficinas de capacitação que abordam na prática noções de educação ambiental e empreendedorismo, o projeto busca levar os participantes a ressignificarem a relação com os alimentos, gerando uma mudança na cultura de consumo e desperdício.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia