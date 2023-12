Inscrições para as últimas oficinas do Cozinha Sustentável abrem nesta segunda (4)

A partir desta segunda-feira (4), os munícipes já podem inscrever-se para as últimas oficinas do projeto Cozinha Sustentável. As aulas acontecerão no dia 12 de dezembro, novamente no Núcleo de Inclusão Produtiva de Atibaia, nos períodos da manhã e tarde, como nos encontros anteriores.

Cozinha Sustentável (Foto: Divulgação)

Na oficina matutina do Cozinha Sustentável, das 9h às 11h30, os participantes aprenderão receitas para um café da manhã saudável, incluindo a preparação da tradicional pasta de amendoim integral ou com cacau e da granola. À tarde, das 13h às 15h30, as aulas terão como foco as opções de lanchinhos, como pizza e bolo gelado.

Em dezembro, as oficinas que encerram o projeto Cozinha Sustentável serão realizadas excepcionalmente na segunda terça-feira do mês em decorrência das festas de final de ano e contarão com um sorteio especial. Ao todo, a iniciativa completará 12 oficinas gastronômicas gratuitas oferecidas aos moradores de Atibaia ao longo de 2023, tendo como objetivo, além do reaproveitamento dos alimentos e redução do volume de resíduos, o empreendedorismo e a geração de renda no município.

Ildete Silva de 59 anos e residente no bairro Alvinópolis, comentou que o Cozinha Sustentável tem sido maravilhoso e uma forma de integrar a alimentação saudável ao dia a dia. “Desde que iniciei o projeto não perdi nenhuma oficina e pretendo ir até a última, algumas receitas já pude colocar em prática e isso tem ajudado a cuidar da minha saúde”, expressa a participante.

Para o diretor-geral da Atibaia Saneamento, Mateus Banaco, o Cozinha Sustentável é uma iniciativa que promove frutos duradouros para a comunidade local. “O projeto, além de ensinar, traz benefícios econômicos, para quem deseja fazer disso uma profissão, e ambientais, para nós que cuidamos do sistema de esgoto, já que o alimento é 100% aproveitado, reduzido o descarte de resíduos, principalmente irregularmente em nossas redes”, finaliza o gestor.

As inscrições para as últimas oficinas do ano estarão disponíveis até o dia 8 de dezembro e podem ser realizadas pessoalmente no Núcleo de Inclusão Produtiva, localizado na Rua Gonçalves Dias, 265, 1º andar, Jardim das Cerejeiras, ou por meio do WhatsApp (11) 97443-8930.

A iniciativa é da empresa do Grupo Iguá responsável pelo sistema de esgotamento sanitário local, Atibaia Saneamento, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal e da SAAE.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento