Oficinas sobre Culinária Sustentável serão realizadas no próximo dia 10 em Atibaia

Já estão abertas as inscrições para as novas oficinas do projeto Culinária Sustentável, uma iniciativa da Atibaia Saneamento, operação do Grupo Iguá, e NTICS Projetos em parceria com as Secretarias de Educação, Assistência e Desenvolvimento Social e a SAAE. As aulas serão ministradas no dia 10 de outubro em dois horários e com temas diferentes.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A primeira oficina acontecerá das 9h às 11h30 e tem como tema “Comidas típicas”. O objetivo é estimular os participantes a não apenas consumirem alimentos saudáveis, como também obter por meio das receitas aprendidas uma fonte de renda extra. Já a segunda aula, realizada no mesmo dia, a partir das 14h, abordará o preparo de pratos light e diet que possuem baixo teor calórico ou quantidade reduzida de algum ingrediente como açúcar, gordura ou sal, por exemplo.

Priscila Meirelles, moradora do bairro Jardim Paraíso do Tanque, participou da maioria das oficinas realizadas desde o início de março. Para ela, o aprendizado mudou a forma como se relaciona com a comida, desde a compra até o aproveitamento completo. “Eu via isso nos programas de televisão, mas achava que era algo difícil. Porém, através das aulas pude aprender a manipular, conservar e até usar o alimento por inteiro. Até já comecei a criar minhas próprias receitas, adaptando o que eu vejo nas oficinas”, comenta. Além disso, a aluna expressa seu desejo de empreender na área da confeitaria e que já se organiza para alcançar esse sonho.

A experiência de Priscila reforça que os objetivos do Programa de Trabalho Social (PTS) da Atibaia Saneamento, do qual o projeto Culinária Sustentável faz parte, estão sendo alcançados. “Dentre as principais propostas da iniciativa temos o empoderamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e a geração de renda sustentável. Acreditamos numa comunidade mais consciente do ponto de vista ambiental e na transformação social por meio disso”, explica o diretor-geral da Atibaia Saneamento, Mateus Banaco.

As inscrições para as oficinas de Culinária Sustentável de outubro são gratuitas e as vagas estão disponíveis para moradores da cidade de Atibaia com idade a partir dos 18 anos. Para se inscrever basta acessar o site www.ptsatibaia.com.br e clicar no link ”Culinária Sustentável”.



SERVIÇO:

Culinária Sustentável

Oficinas: 10 de outubro às 9h e às 14h

Inscrições gratuitas pelo site: https://ptsatibaia.com.br/culinaria-sustentavel/

Local: R. Gonçalves Dias, 255 – 1º Andar – Jardim das Cerejeiras

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento

