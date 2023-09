Estão abertas as inscrições para oficinas de bolo e lanchinhos do Programa Cozinha Sustentável

A partir desta segunda-feira, 11 de setembro, estão abertas as inscrições para oficinas do Programa Cozinha Sustentável, uma iniciativa conjunta da Prefeitura e da Atibaia Saneamento. As oficinas disponíveis serão para bolos no período da manhã, às 9h, e lanchinhos durante a tarde, às 13h. As inscrições são totalmente gratuitas e podem ser feitas de 11 a 15 de setembro, pelo WhatsApp do Núcleo de Inclusão Produtiva (11) 97443-8930.

Poderão se inscrever no programa os moradores de Atibaia com idade igual ou superior a 18 anos, preferencialmente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O início das aulas está agendado para o dia 26 de setembro. Cada oficina contará com duas turmas distintas, sendo a primeira das 9h às 11h30, com foco na produção de bolos, e a segunda das 13h às 15h30, para produzir lanchinhos.

“O projeto apresenta receitas saborosas e de fácil execução, utilizando grande variedades de alimentos in natura aproveitados de forma integral, tornando assim a alimentação saudável e sustentável, acessível para a população assistida que deseja se alimentar bem e contribuir com a redução de desperdício de alimentos”, conta Hellen Guedes, nutricionista do Núcleo de Inclusão Produtiva.

Neste segundo semestre, estão programadas 12 oficinas, que oferecerão aos participantes orientações práticas sobre o armazenamento adequado de alimentos e a elaboração de receitas. Durante o decorrer das atividades, os inscritos terão a oportunidade de vivenciar de forma prática as principais técnicas e demandas da gastronomia profissional.

O projeto ensina receitas simples, com reaproveitamento e aproveitamento integral dos alimentos. É também uma oportunidade para quem quer melhorar sua situação socioeconômica, além de buscar favorecer o desenvolvimento humano, melhorando as relações sociais e autoestima dos alunos.

Durante os encontros, os participantes serão convidados a degustar os pratos preparados durante as aulas, e haverá também uma roda de conversa dedicada à troca de experiência entre os presentes.

