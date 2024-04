Oficinas para empreendedores são destaque em Atibaia no mês de maio

Seis oficinas vão ocorrer em maio na cidade de Atibaia para empreendedores que buscam abrir ou alavancar seus negócios. Todas as atividades são gratuitas e estão com inscrições abertas. Os temas variam desde dicas para ser influenciador digital até formação do preço de serviço e de produto, além dos primeiros passos para o candidato a empresário ter as noções básicas de vendas e controles financeiros.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

As ações fazem parte do Plano de Desenvolvimento Local (PDL) da Prefeitura de Atibaia, que teve início em 2021 e, até 2023, somou quase R$ 4 milhões investidos em Atibaia. Conforme a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a parceria do Sebrae junto à Prefeitura tem contribuído para a melhoria da competitividade local, envolvendo diversos setores da cidade em ações e projetos que promovem a atividade econômica.

Confira as próximas ações do PDL:

08/05 – Influenciador Digital: Comece a fechar parcerias e monetizar

Horário: das 18h às 22h

Público: Empresários de todos os segmentos e portes / Potenciais empreendedores

Inscrições: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/30922104

Local: Associação Comercial e Industrial de Atibaia – ACIA (Rua José Pires, 239 – Centro)

Finalidade: Por conta da procura por conteúdo autêntico e personalizado e pela disponibilidade de tecnologias, o influenciador digital passou a ter grandes oportunidades no mercado digital. Essa oficina visa auxiliar na monetização das ações no mercado digital.

14/05 – Faça o preço certo e não perca dinheiro

Horário: das 18h às 22h

Público: Empresários de todos os segmentos e portes

Inscrições: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/31216651

Local: Associação Comercial e Industrial de Atibaia – ACIA (Rua José Pires, 239 – Centro)

Finalidade: A oficina ensina como fazer a formação do preço de serviço e de produto, usando uma abordagem prática e simples que faça sentido para o empresário e centrada no dia a dia de uma pequena empresa.

21 e 22/05 – Super Mei: Primeiros Passos

Horário: das 8h às 12h

Público: Potenciais empreendedores

Inscrições: https://inscricao.sebraesp.com.br/kit/turma/39066

Local: Sebrae Aqui – Unidade II – Avenida Imperial, 1185 – Jd. Imperial

Finalidade: O curso do Sebrae oferece os primeiros passos para o candidato a empresário ter as noções básicas de vendas e controles financeiros, aprender uma atividade técnica e também obter informações sobre formalização.

21/05 – Como atrair clientes para suas redes sociais (remoto)

Horário: das 19h às 21h

Público: Empresários de todos os segmentos e portes

Inscrições: https://inscricao.sebraesp.com.br/kit/turma/39732

Finalidade: Oficina sobre planejamento estratégico das ações nas redes sociais como diferencial de negócio visando atrair mais clientes e aumentar as vendas.

23/05 – Faça conteúdo que vende (remoto)

Horário: das 19h às 21h

Público: Empresários de todos os segmentos e portes

Inscrições: https://inscricao.sebraesp.com.br/kit/turma/39833

Finalidade: Oficina ensina dicas práticas para você iniciar a sua produção de conteúdo e alavancar suas vendas.

28/05 – Influenciador Digital: Comece lidando com o medo de empreender (remoto)

Horário: das 19h às 21h

Público: Empresários de todos os segmentos e portes / Potenciais empreendedores

Inscrições: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/30920397

Finalidade: Ser um influenciador digital pode garantir uma renda extra para o seu negócio. Também pode ser mais uma estratégia de divulgação dos seus produtos e serviços. A finalidade dessa oficina é ensinar os empreendedores a interagir nas redes sociais para influenciar os consumidores.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia