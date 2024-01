Centro Paula Souza disponibiliza cursos gratuitos para capacitação

Durante as férias é possível aproveitar uma das 19 opções de cursos livres gratuitos online do Centro Paula Souza (CPS), órgão do Governo de São Paulo, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), que administra as Escolas Técnicas (Etecs) e as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais. Com duração entre 6h e 50h, as capacitações são oferecidas na modalidade Mooc (Massive Open Online Course – sigla em inglês para Curso Online Aberto e Massivo).

Qualquer pessoa interessada pode fazer a inscrição e começar a estudar na hora que quiser, sem necessidade de teste de seleção. Basta acessar o site mooc.cps.sp.gov.br e se cadastrar com login e senha. Não há limite de vagas. Os conteúdos são dinâmicos, com vários textos, videoaulas, atividades interativas, exercícios e avaliações. Na maioria dos cursos, os aprovados recebem um certificado de conclusão.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Novidades

Quem trabalha com arte visual e quer aumentar a exposição de produções no mundo digital tem à disposição o novo curso de Portfólios Digitais. Com duração de 10h, as aulas ensinam como preparar, hospedar e divulgar um portfólio, além de apresentar dicas de ferramentas para incorporar imagens e ilustrações que irão tornar o conteúdo mais interessante, valorizando o trabalho.

A outra novidade é o curso de Ética e Cidadania, que tem como objetivo ajudar a despertar a consciência para os princípios éticos fundamentais. Com duração de 50h, divididas em oito aulas, a capacitação apresenta técnicas para aplicação de valores morais na vida pessoal e profissional, abordando temas como ética no mercado do trabalho, cidadania e diversidade, perfil profissional no mundo contemporâneo, direitos autorais e sustentabilidade nas organizações.

Autonomia e flexibilidade

Lançada em 2015, pelo Grupo de Estudo de Educação a Distância (GEEaD) do CPS, a plataforma Mooc da instituição soma atualmente mais de 695 mil inscritos. Gestão de Pessoas é o curso mais procurado, com mais de 100 mil participantes. Em segundo lugar está Inglês Básico, com 77 mil interessados, seguido pelo método de planejamento de negócios Canvas e Gestão do Tempo, com 74 mil e 66 mil inscrições respectivamente.

De acordo com o diretor do GEEaD, Rogério Teixeira, a alta procura pelos cursos livres online é reflexo da intensificação do uso da internet nos últimos anos e também da flexibilidade do modelo de ensino. “Por ter um formato autoinstrucional, em que o próprio aluno define sua rotina de estudos, o modelo é bastante atrativo, pois permite maior autonomia na execução das tarefas e ganho de tempo útil ao evitar deslocamentos”, afirma.

Assista aos vídeos de apresentação dos cursos:

Arduíno

Autocad

Canvas

Design e Photoshop

Design Thinking

Espanhol Básico

Ética e Cidadania

Felicidade

Gestão de Conflitos

Gestão de Pessoas

Gestão do Tempo

Inglês Básico

Introdução à Monitoria Ambiental

Mecânica Básica de Motos

Mediação em Educação a Distância

Mercado de Trabalho

Portfólios Digitais

Português Instrumental

Vendas

Microcursos

Outra opção para quem busca aperfeiçoar os conhecimentos de forma rápida são os microcursos online gratuitos oferecidos pelo CPS. Com uma linguagem simples e direta, os conteúdos proporcionam uma visão geral e introdutória sobre assuntos diversos e novas tendências. Entre os destaques estão como obter Sucesso nas Redes Sociais, Como Pesquisar na Internet e Combater Fake News, Criptomoedas e Por Que Procrastinamos. Confira

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo