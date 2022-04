Oficina de Gestão Financeira voltada a empreendedores está com inscrições abertas

Com o objetivo de mostrar aspectos importantes da gestão financeira de negócios, a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizará uma Oficina de Gestão Financeira, voltada a empreendedores locais. A ação faz parte do Eixo de Melhoria da Competitividade, dentro do Plano de Desenvolvimento Local e acontecerá nos dias 6 e 7 de abril, das 18h às 21h, na Associação Comercial e Industrial de Atibaia.

(Imagem Ilustrativa: StartupStockPhotos por Pixabay)

Em parceria com o Sebrae, o evento apresentará os principais instrumentos da gestão financeira. As inscrições são gratuitas e estão abertas. Os interessados podem se inscrever pelo link bit.ly/oficina-gestao-financeira. As vagas são limitadas.

A oficina será ministrada pelo consultor financeiro do SEBRAE, Gerson Crociati, que abordará conceitos sobre a utilização dos controles e elaboração do planejamento financeiro para o gerenciamento e o desenvolvimento do negócio; regime de caixa, lucro e patrimônio; ferramentas gerenciais, de fluxo de caixa, demonstração do resultado do exercício e balanço, além de indicadores e análise de resultados.

Para os interessados em demais eventos on-line, o Sebrae disponibiliza uma agenda virtual com cursos à distância e gratuitos, que podem ser visualizados no link https://sebraeguarulhos.glideapp.io/.

SERVIÇO

Oficina de Gestão Financeira

Data: 6 e 7 de abril

Horário: 18h às 21h

Local: ACIA – Associação Comercial e Industrial de Atibaia – Rua José Pires, 239 – Centro

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia