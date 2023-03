Peça “Cornucópias da Fortuna” será apresentada nos dias 18 e 19 de março em Atibaia

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, via circulação do Programa de Ação Cultural (ProAC) do Governo do Estado, promove nos dias 18 e 19 de março a apresentação gratuita ao público “Cornucópias da Fortuna”, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro). As sessões, com bate-papos com convidados, acontecerão às 19h no sábado (18) e às 18h no domingo (19). Além disso, a oficina teatral “Lembrando em Cena” será realizada no domingo (19), das 14h às 16h30, também no Cine Itá Cultural, com até 40 vagas destinadas a maiores de 15 anos de idade.

Dirigida a artistas, grupos e interessados em teatro de Atibaia, a oficina está com inscrições abertas até o dia 13 de março via formulário: bit.ly/OficinaLembrandoEmCena .

Atuando com teatro desde 1996, a “Companhia Letras em Cena” traz para Atibaia a peça “Cornucópias da Fortuna”, de Beto Oliveira, com direção de Kleber Montanheiro e os atores Evas Carretero, Graça Berman e Telma Dias no elenco. Com humor e inteligência, a apresentação aborda a questão do envelhecimento, cada vez mais presente no cotidiano de jovens, adolescentes e adultos que acompanham a passagem do tempo nas vidas de pessoas próximas e queridas. E a peça é pontuada por lembranças dos seus personagens, assim como a vida de todos.

Já na oficina “Lembrando em Cena” o elenco da peça pretende trabalhar com lembranças de artistas e grupos teatrais de Atibaia e, também, com interessados que não tenham o teatro como prática constante. Por meio de exercícios teatrais, corporais e vocais, o grupo trabalhará com cenas e lembranças apresentadas pelos participantes. No final da atividade, o elenco conversará sobre os recursos empregados e os resultados artísticos possíveis e alcançados, em um processo de compartilhamento cênico de memórias pessoais e coletivas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia