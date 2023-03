Atibaia recebe apresentação teatral “O Mágico Atrapalhado” em 12 de março

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, convida a população a prestigiar a peça teatral infantil “O Mágico Atrapalhado”, que será realizada pela Cia Ateliê Cênico Musical, no dia 12 de março, domingo, às 17h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51 – Centro), com entrada gratuita.

(Imagem: Divulgação)

“O Mágico Atrapalhado” conta a história das trapalhadas de um homem que sonha ser um mágico de circo mas é tão desajeitado que não consegue realizar uma apresentação sem acabar em confusão. Mas o tal mágico cativa e diverte a plateia com seu jeito singular até, por fim, descobrir que é exatamente nestas características que está sua força e beleza.

O espetáculo infantil é uma adaptação promovida pela Cia Ateliê Cênico Musical do conto “Um Atrapalhado no Circo”, de Patrícia Nogueira, do grupo Ponto de Fiandeiras. A história é narrada pela atriz e cantora Giu Rocha, além de conter diversas interações com a plateia, deixando espaço para que a imaginação do público presente complete as lacunas e todos sejam cocriadores da peça. É imperdível!

Serviço:

Teatro: “O Mágico Atrapalhado”

Data: 12 de março – domingo

Horário: 17h

Local: Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51 – Centro)

Entrada gratuita

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia