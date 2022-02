Peça teatral “Tô de Plantão com Diego Besou” será apresentada nesta sexta-feira (25) em Atibaia

O Fundo Social de Solidariedade de Atibaia está apoiando a peça teatral “Tô de Plantão com Diego Besou”, que acontecerá na próxima sexta-feira (25), às 20h, no Grêmio Esportivo Atibaiense (R. José Píres, nº 55, Centro). O espetáculo retrata com humor as situações cotidianas vividas pelos profissionais de saúde e ainda promove solidariedade: o evento arrecadará alimentos que serão repassados ao Fundo Social. Vale ressaltar que a doação de 1 kg de alimento não perecível é voluntária, mas aqueles que aderirem terão 50% de desconto na compra do ingresso.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os interessados em apreciar a peça teatral podem adquirir o ingresso on-line por meio do link https://bit.ly/ToDePlantao. Para proteção e segurança de todos, o evento seguirá os protocolos sanitários contra a Covid-19, como o uso obrigatório de máscara. Também é obrigatória a apresentação de documento original com foto (RG ou CNH) e da carteirinha de vacinação em dia, que pode ser apresentada em papel ou via app Conecte SUS. Caso os documentos não sejam apresentados, o valor do ingresso não será devolvido.

“Tô de Plantão” é um show de humor criado a partir dos diversos personagens elaborados pelo ator Diego Besou. No espetáculo, o público poderá conhecer a psicóloga, a médica que só receita Dipirona para os pacientes, a enfermeira cheia de histórias hilárias e a funcionária da limpeza que é um pouco mal-humorada. A atração proporciona um humor leve e que pode ser prestigiado por pessoas de todas as idades e profissões.

Diego Besou tem 33 anos, é enfermeiro, ator e humorista. Ainda na infância ingressou no teatro e apaixonou-se pelo universo artístico. O ator trabalhou como enfermeiro durante 11 anos, permanecendo longe dos palcos, e em novembro de 2021 pediu demissão para protagonizar a peça teatral “Tô de Plantão”.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia