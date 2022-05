SP Escola de Teatro tem inscrições abertas para novas turmas

A SP Escola de Teatro, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para as novas turmas do curso técnico em teatro, com aulas que acontecem presencialmente no início do segundo semestre de 2022.

O prazo para se inscrever na Processo Seletivo vai até 17h de 12 de maio, exclusivamente pela internet, pelo site. Para conferir o edital completo acesse: Veja o edital completo.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

No edital são 100 vagas, divididas em oito linhas de estudo. O curso técnico de teatro oferece formação nas áreas de Atuação, Cenografia e Figurino, Direção, Dramaturgia, Humor, Iluminação, Sonoplastia e Técnicas de Palco. As turmas têm duração de dois anos.

As aulas do curso técnico acontecem presencialmente nos períodos matutino (de segunda a sexta, das 9 às 13h; com eventuais atividades aos sábados); ou vespertino (de segunda a sexta, das 14h30 às 18h30; com eventuais atividades aos sábados), totalizando uma carga horária de 480 horas por módulo. Ao concluir o curso, os estudantes recebem o histórico e certificado com o GDAE (Gestão Dinâmica da Administração Escolar), e assim podem ir diretamente ao Ministério do Trabalho para retirar o DRT.

A taxa de inscrições na seleção é de R$ 78,90. As aulas são gratuitas.

Confira o número de vagas por área:

Atuação: 04

Cenografia e figurino: 04

Direção: 04

Dramaturgia: 07

Humor: 17

Iluminação: 11

Sonoplastia: 22

Técnicas de Palco: 31

Como participar

Podem concorrer pessoas de todo o Brasil, maiores de 18 anos (completados até agosto de 2022) e com ensino médio completo, além de estrangeiros em situação legal no país.

No Processo Seletivo da SP Escola de Teatro, 20% das vagas de cada uma das linhas de estudo são destinadas a pessoas autodeclaradas pretas ou indígenas.

Para obter atendimento pelo nome social durante a realização das provas é necessário informar na ficha de inscrição.

Redução e isenção de taxa

Há possibilidade de redução de 50% da taxa de inscrição para estudantes de ensino médio, curso pré-vestibular, graduação ou pós-graduação, desempregados e pessoas que recebem menos de dois salários mínimos, conforme o edital.

Pessoas que tenham cursado o ensino fundamental ou os três anos do ensino médio em escola da rede pública ou na rede privada como bolsista integral, além de doadores de sangue – conforme o projeto Escola Vermelha, criado pela Escola em parceria com a Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo – ficam isentas do pagamento.

Quem tiver interesse deve providenciar a inscrição provisória no site da Fundatec e encaminhar a documentação comprobatória, do enquadramento do seu pedido, encaminhando os documentos previstos em edital.

Cronograma de seleção

A seleção para o curso técnico da SP Escola de Teatro é dividida em dois momentos. O primeiro momento consiste na participação de entrevistas por vídeo chamada (de 23 a 28 de maio) e a realização da prova de redação online (em 29 de maio).

As pessoas aprovadas nessa etapa seguem para um segundo momento, previsto para ocorrer de 14 a 25 de junho de 2022. São as avaliações específicas da área escolhida na inscrição, podendo ser individuais ou em grupo – de acordo com as linhas.

O resultado final do Processo Seletivo será divulgado em 06 de julho de 2022. Dúvidas ou questionamentos devem ser encaminhadas pelo site da Fundatec ou pelos telefones (51) 3320-1037 ou 0800 035 2000.

Confira aqui a versão online do manual das candidatas e candidatos.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo